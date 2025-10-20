16 октября 2025 года состоялась премьера третьей части фильма "Наша вина". Главные роли в ленте сыграли Габриэль Гевара и Николь Уоллес.

Однако, несмотря на большую страсть на экране, в реальной жизни между актерами существует напряжение. В материале 24 Канала вы узнаете, что произошло между актерами и почему они избегают друг друга.

Что известно о скандале между актерами фильма "Наша вина"?

До скандала Габриэль Гевара и Николь Уоллес были едва ли не самыми близкими друзьями. Их связывали шесть лет действительно хороших дружеских отношений, которые в один момент перечеркнул скандал.

По разной информации, одной из основных причин разрыва дружбы стали комментарии Габриэля относительно внешности Николь. Он высказывался о ее весе и ставил лайки на комментарии, где хейтеры критиковали Уоллес.

Кроме того, у Габриэля появилась девушка, которая, якобы, запретила ему общаться со своей лучшей подругой. С тех пор между актерами – нешуточное напряжение.

Они избегают друг друга на публичных мероприятиях. Это было особенно заметно во время премьеры второго фильма серии "Твоя вина". Николь не смотрела на Габриэля, хотя они стояли рядом, и неоднократно отказывалась от совместного фото.

Некоторые считали, что такое поведение актеров может быть пиар-ходом перед выходом новой части ленты. Однако эту информацию считают маловероятной, поскольку в сети появилось видео, на котором Габриэль и Николь ссорились в гримерке. По словам поклонников, это не выглядело как игра актеров.

Поклонники волновались, что из-за таких отношений главных актеров продолжение фильма может не получиться. Однако к счастью, третья часть вышла 16 октября 2025 года. В каких отношениях актеры сейчас – неизвестно, никакой официальной информации об этом нет.

Что известно о фильме "Наша вина"?