Від творців "Зворотного напрямку": коли вийде детективний серіал "Скарби"

Уже незабаром вийде новий проєкт від творців "Зворотного напрямку". Це український детективний серіал "Скарби".

Прем'єра серіалу "Скарби" відбудеться 16 березня на "1+1", про це повідомили на інстаграм-сторінці телеканалу. Він виходитиме з понеділка по четвер о 20:00.

Про що серіал "Скарби"?

"Скарби" – це історія про кохання, приховане минуле та родинні таємниці. Події серіалу розгортаються у невеличкому містечку, де всі одне одного знають, але не наважуються говорити правду.

У центрі сюжету Віра, яка пережила складний період та повертається до рідного міста. Дівчина хоче почати життя спочатку і повернути родинний будинок, який зараз належить її родичам. Проте головна героїня зіштовхується з таємницями минулого.

До міста також приїжджає капітал поліції Богдан. Він хоче знайти справжнього вбивцю свого батька. Знайомство Богдана та Віри стає початком романтичної історії. Проте загадковий скарб часів Другої світової війни може перевернути їхнє життя з ніг та голову. Герої можуть заплатити занадто велику ціну за правду.

Головні ролі у серіалі зіграли Євген Лісничий – зірка серіалів "Голова" і "Реванш" та Анастасія Іванюк, відома за серіалами "Дрібне пташеня" і "Прикордонники", а також за фільмом "Потяг у 31 грудня". Окрім них, у проєкті знялись Дар'я Трегубова, Олексій Нагрудний, Сергій Мітрюшин та Ірина Кудашова.

