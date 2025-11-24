3 старі екранізації, які завоювали любов глядачів

Якщо ви полюбляєте екранізації – сьогоднішній матеріал для вас. Наша редакція розповість про високорейтингові фільми за книгами Джейн Остін та Шарлотти Бронте.

Їх можна увімкнути, якщо хочете поринути в атмосферу минулого. Серед рекомендованих стрічок: "Гордість і упередження", "Джейн Ейр" та "Розум і почуття", передає 24 Канал.

Теж цікаво Не лише "Тіні забутих предків": які старі українські фільми варто подивитись кожному

Які старі екранізації варто подивитися?

"Гордість і упередження" (2005)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Це екранізація однойменного роману англійської письменниці Джейн Остін, який вийшов у 1813 році. Режисером фільму став Джо Райт, а головну роль зіграла неперевершена Кіра Найтлі.

Події стрічки розгортаються в Англії у 1797 році. У подружжя Беннетів п'ять доньок, яких вони хочуть видати заміж. Якось у сусідній маєток приїжджає багатий та чарівний містер Бінглі, який звертає увагу на старшу доньку Джейн. Разом із ним прибуває містер Дарсі, до якого дівчина одразу ставиться скептично. Через деякий час її ставлення до чоловіка змінюється. Їхні стосунки переживуть чимало випробувань.

"Гордість і упередження": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джейн Ейр" (2011)

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Це фільм режисера Кері Фукунага, знятий за мотивами однойменного роману англійської письменниці Шарлотти Бронте. У центрі сюжету – юна Джейн Ейр, чиї батьки померли від тифу, тож вона жила в тітки. Пізніше дівчина навчалась у суворому пансіоні. У 18 років вона стає гувернанткою вихованки Едварда Рочестера.

Містера Рочестера не часто можна побачити в маєтку, однак завдяки рідкісному спілкуванню у Джейн виникає цікавість до чоловіка. Він, до речі, старший за неї на 20 років. Незабаром герої закохуються одне в одного, проте на заваді їхнім стосункам стає страшна сімейна таємниця Едварда.

"Джейн Ейр": дивіться онлайн трейлер фільму

"Розум і почуття" (1995)

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Ще одна екранізації однойменного роману Джейн Остін, режисером якої став Енг Лі. Головні ролі виконали Емма Томпсон, Алан Рікман та Кейт Вінслет. У фільмі розповідається про сім'ю Дешвуд. Після смерті батька все майно отримує його син від першого шлюбу, а матір і двоє дочок втрачають усе.

"Розум і почуття": дивіться онлайн трейлер фільму