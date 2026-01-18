Ви точно їх пам'ятаєте: 3 старі мультики, які колись були популярні

У ці морозні зимові дні хочеться дивитися лиш теплі історії. Саме час пригадати мультфільми, які раніше наробили чималого галасу.

Це старі історії, які повернуть вас у дитинство та зігріють серце у ці холодні дні, пише 24 Канал.

"Леді та Блудько", 1955

Це романтична історія про собак з різних світів. Кокер-спанієль Леді була улюбленицею у своїй сім'ї, поки у господарів не народилась дитина. Тепер вона відчуває байдужість й вирішує втекти з дому, навіть не здогадуючись, наскільки небезпечне життя на вулиці. На щастя, вона знайомиться з дворовим псом Блудьком, який бере Леді під свою опіку.

"Леді та Блудько": дивіться онлайн мультфільм

"101 далматинець", 1961

Після перегляду цієї історії чимало людей хотіли мати далматинця. Головні герої – Роджер та Аніта познайомилися завдяки своїм собакам – Понго і Педді. Тепер вони всі разом живуть у будинку й готуються до поповнення. Коли Педді народила 15 чудових цуценят, з'явилася колишня однокласниця Аніти – Круелла, яка прагне білої шубки в чорні цятки, а ідеальним варіантом для такого є далматинці. Звісно ж, подружжя відмовилось продавати цуциків. Оскаженіла Круелла велить викрасти малюків і відвести їх на далеку ферму, де ніхто не здогадається їх шукати.

"101 далматинець": дивіться онлайн мультфільм

"Рапунцель: Заплутана історія", 2016

Принцеса Рапунцель все життя провела у неволі. Їй це набридло й принцеса збирається вперше відкрити для себе світ, дізнатися, ким вона є насправді. Так дівчина стає зв'язаною з привабливим розбійником Флінном Райдером, який ховався у її вежі в той час, коли його розшукувало королівство. Рапунцель укладає угоду з бандитом й разом вони вирушають у карколомну пригоду.

"Рапунцель": дивіться онлайн трейлер мультфільму