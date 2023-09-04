До Києва приїхав знаменитий актор Стівен Фрай: чим його вразив київський готель
До України прибув знаменитий британський актор Стівен Фрай. 66-річна знаменитість візьме участь у саміті перших леді та джентльменів.
Стівен Фрай підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. У дорозі до Києва, актор показав своїм підписникам, як виглядає спальний вагон поїзда "Укрзалізниці", передає 24 Канал.
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До Києва приїхав знаменитий актор Стівен Фрай
Спальний вагон від кордону з Польщею до Києва. Прибуваю туди зараз,
– написав він.
Декілька годин після цього Стівен Фрай опублікував фото з київського готелю і зазначив: "Все досить нормально, але більшість британських номерів у готелі не обладнують протигазами".
Відомо, що актор стане ведучим на третьому Саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня у Києві.
Ми раді повідомити, що до нас приєднався Стівен Фрай – британський актор, телеведучий, автор численних бестселерів і книг. Він борець за громадянські права та людина, котру визнано культурною спадщиною Великої Британії,
– йдеться у заяві Summit of First Ladies and Gentlemen.
Що відомо про Стівена Фрая
- Фрай відомий також своєю соціальною активністю. Він підтримує кілька ініціатив та організацій, які працюють з військовослужбовцями, людьми з втратою слуху, зору, з біполярним розладом, з лейкемією та лімфомою, а також ЛГБТ-спільнотою.
- Стівен Фрай постійно працює над підвищенням обізнаності про ці сфери та заохочує людей брати участь у благодійності. Крім того, його великий досвід спілкування з абсолютно різними людьми дозволяє йому глибоко розуміти людську психологію.
- Крім того, Стівен Фрай допомагав українцям пережити зиму, підтримуючи ініціативу ShelterBox, яка збирала кошти для закупівлі теплого одягу та відновлення пошкоджених будинків.
- Свою популярність він здобув переважно завдяки виступам у телевізійних серіалах, таких як "Чорна Гадюка" (1985 – 1989 роки) та "Дживс і Вустер" (1990 – 1993 роки), які були однією з численних спільних творчих робіт Фрая та Лорі. Поза межами Великої Британії він найбільше відомий своєю роллю Оскара Вайльда у фільмі "Вайлд" (1997 рік). Востаннє зіграв роль Гілберта у серіалі "Пісочний чоловік" 2021 року.