До Києва приїхав знаменитий актор Стівен Фрай: чим його вразив київський готель

До України прибув знаменитий британський актор Стівен Фрай. 66-річна знаменитість візьме участь у саміті перших леді та джентльменів.

Стівен Фрай підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення. У дорозі до Києва, актор показав своїм підписникам, як виглядає спальний вагон поїзда "Укрзалізниці", передає 24 Канал.

Спальний вагон від кордону з Польщею до Києва. Прибуваю туди зараз,

– написав він.

Декілька годин після цього Стівен Фрай опублікував фото з київського готелю і зазначив: "Все досить нормально, але більшість британських номерів у готелі не обладнують протигазами".

Відомо, що актор стане ведучим на третьому Саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться 6 вересня у Києві.

Ми раді повідомити, що до нас приєднався Стівен Фрай – британський актор, телеведучий, автор численних бестселерів і книг. Він борець за громадянські права та людина, котру визнано культурною спадщиною Великої Британії,

– йдеться у заяві Summit of First Ladies and Gentlemen.

Що відомо про Стівена Фрая