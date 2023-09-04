В Киев приехал знаменитый актер Стивен Фрай: чем его поразил киевский отель
В Украину прибыл знаменитый британский актер Стивен Фрай. 66-летняя знаменитость примет участие в саммите первых леди и джентльменов.
Стивен Фрай поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В пути в Киев актер показал своим подписчикам, как выглядит спальный вагон поезда "Укрзализныци", передает 24 Канал.
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В Киев приехал знаменитый актер Стивен Фрай
Спальный вагон от границы с Польшей в Киев. Прибываю туда сейчас,
– написал он.
Спустя несколько часов Стивен Фрай опубликовал фото из киевской гостиницы и отметил: "Все достаточно нормально, но большинство британских номеров в отеле не оборудуют противогазами".
Известно, что актер станет ведущим на третьем саммите первых леди и джентльменов, который состоится 6 сентября в Киеве.
Мы рады сообщить, что к нам присоединился Стивен Фрай – британский актер, телеведущий, автор бестселлеров и книг. Он борец за гражданские права и человек, который признан культурным наследием Великобритании,
– говорится в заявлении Summit of First Ladies and Gentlemen.
Что известно о Стивене Фрае
- Фрай известен также своей социальной активностью. Он поддерживает несколько инициатив и организаций, работающих с военнослужащими, людьми с потерей слуха, зрения, биполярным расстройством, лейкемией и лимфомой, а также ЛГБТ-сообществом.
- Стивен Фрай постоянно работает над повышением осведомленности об этих сферах и поощряет людей участвовать в благотворительности. Кроме того, его обширный опыт общения с совершенно разными людьми позволяет ему глубоко понимать человеческую психологию.
- Кроме того, Стивен Фрай помогал украинцам пережить зиму, поддерживая инициативу ShelterBox, собиравшую средства для закупки теплой одежды и восстановления поврежденных домов.
- Свою популярность он приобрел преимущественно благодаря выступлениям в телевизионных сериалах, таких как "Черная Гадюка" (1985 – 1989 годы) и "Дживс и Вустер" (1990 – 1993 годы), которые были одной из многочисленных совместных творческих работ Фрая и Лори. За пределами Великобритании он больше всего известен своей ролью Оскара Уайльда в фильме "Уайлд" (1997 год). В последний раз сыграл роль Гилберта в сериале "Песочный человек" 2021 года.