Стивен Фрай поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. В пути в Киев актер показал своим подписчикам, как выглядит спальный вагон поезда "Укрзализныци", передает 24 Канал.

В Киев приехал знаменитый актер Стивен Фрай

Спальный вагон от границы с Польшей в Киев. Прибываю туда сейчас,

– написал он.

Спустя несколько часов Стивен Фрай опубликовал фото из киевской гостиницы и отметил: "Все достаточно нормально, но большинство британских номеров в отеле не оборудуют противогазами".

Известно, что актер станет ведущим на третьем саммите первых леди и джентльменов, который состоится 6 сентября в Киеве.

Мы рады сообщить, что к нам присоединился Стивен Фрай – британский актер, телеведущий, автор бестселлеров и книг. Он борец за гражданские права и человек, который признан культурным наследием Великобритании,

– говорится в заявлении Summit of First Ladies and Gentlemen.

Что известно о Стивене Фрае