Найрезонансніший релігійний фільм, який перевернув уявлення про віру серед мільйонів глядачів

До найсвітлішого свята року залишаються лічені дні. Уже 12 квітня українські віряни святкуватимуть Великдень. Наразі в Україні активно готуються до цієї події, зокрема тиждень перед святом називають Страсним тижнем.

Якщо ви не знаєте, яку стрічку подивитися, щоб глибше зануритися в атмосферу цих днів, зверніть увагу на фільм 2004 року "Страсті Христові". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, особливості та акторський склад цієї стрічки.

Що цікаво знати про фільм "Страсті Христові"?

Вірянам варто пам'ятати, що Великдень – це не лише символіка чи традиції на кшталт пасок і великодніх прикрас. Це передусім велике свято перемоги світла над темрявою. У ці дні згадують події, які Ісус Христос пережив у останні дні свого земного життя. Саме тому перегляд фільму "Страсті Христові" може стати вдалим вибором.

"Страсті Христові": дивіться онлайн трейлер фільму

Це американська стрічка, режисером якої став Мел Гібсон. Фільм зображає останні години життя Ісуса на землі. Знімальна команда намагалася максимально точно відтворити події, які Христос пережив перед розп'яттям.

Головні ролі виконали Джим Кавізел, Майя Моргенштерн, Христо Живков, Франческо Де Віто, Моніка Беллуччі, Маттіа Сбраджа, Тоні Бертореллі, Лука Ліонелло.

Чому варто дивитись фільм "Страсті Христові"?

Важливо зазначити, що це один із найвідоміших і найбільш обговорюваних релігійних фільмів у світі. У стрічці показано все – від молитви в Гетсиманському саду до розп'яття на Голгофі. Кожен кадр максимально реалістично передає страждання Ісуса Христа.



Фільм "Страсті Христові" / Кадр із фільму

Цікаво, що персонажі у фільмі говорять арамейською, латинською та давньоєврейською мовами – це велика рідкість для кінематографа.

Фільм базується на Євангеліях і християнській традиції. Режисер прагнув мінімізувати вигадані елементи й зробити акцент на духовному змісті.

Стрічка справила сильне враження на глядачів: її рейтинг на IMDb становить 7,3 бала. Дехто зізнавався, що після перегляду пережив переосмислення віри. Водночас були й ті, хто критикував фільм за надмірну жорстокість.

Які ще фільми про віру варто подивитись напередодні Великодня?

Відомо, що фільм "Страсті Христові" є одним із найуспішніших у своєму жанрі. Наразі Мел Гібсон працює над продовженням стрічки – "Страсті Христові: Воскресіння", прем'єра якого запланована на 2027 рік. Нова частина буде присвячена подіям, що відбувалися між розп'яттям Ісуса Христа та Його Воскресінням.

А поки глядачі очікують на прем'єру, варто звернути увагу й на інші фільми подібної тематики:

"Бог не помер",

"Небеса реальні",

"Хатина".

Обирайте стрічку для перегляду, якщо вам близький цей жанр або ви хочете глибше зануритися в атмосферу напередодні світлого свята Воскресіння Христового.