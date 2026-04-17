"Сутінки" зібрали 5,6 мільйонів гривень в Україні у повторному прокаті: коли вийде продовження

За три тижні прокату, що стартував 26 березня, ре-реліз першої частини культової вампірської саги "Сутінки" зібрав у національному прокаті понад 5 мільйонів гривень. Стрічку переглянули більше 28 тисяч глядачів.

Та на цьому хороші новини не закінчуються. "Сутінки. Сага. Новий Місяць" повертаються в український прокат уже із 28 травня, повідомляє український кінодистриб'ютор Green Light Films.

Стрічка створена за мотивами бестселерів Стефені Маєр, які очолювали список The New York Times понад 52 тижні, а загальний наклад перевищив 5,5 мільйона примірників.

Повернення екранізацій на великі екрани є частиною масштабного міжнародного святкування ювілею культової книжкової серії, що стартувало ще минулого року з нагоди 20-річчя першого твору.

У межах цієї ініціативи студії знову випускають у прокат відомі стрічки, даруючи глядачам можливість пережити улюблені історії в атмосфері кінотеатру. Відтак у руслі світової тенденції "Сутінкова сага" знову повертається й до українського прокату.

Книга увійшла до списку найкращих книг року за версією Publishers Weekly, була визнана книгою десятиліття на Amazon, потрапила до списку рекомендованого читання Teen People, а також до топ-10 найкращих книжок для підлітків і для читачів-початківців за версією American Library Association. Романи перекладено більш ніж 20 мовами.

Оригінальна назва: The Twilight Saga: New Moon

Оригінальна назва: The Twilight Saga: New Moon

Режисер: Кріс Вайц

У головних ролях: Крістен Стюарт, Роберт Паттінсон, Тейлор Лотнер, Анна Кендрік

Жанр: романтика, фентезі, екранізація

Хронометраж: 130 хв.

Про що фільм "Сутінки. Сага. Новий Місяць"?

У другій частині роман між смертною дівчиною та вампіром виходить на новий рівень. Невдовзі після 18-річчя Белли Едвард вирішує покинути її, щоб уберегти. З розбитим серцем Белла ніби у напівсні проживає останній рік у школі – спустошена й самотня. Вона помічає, що може викликати образ Едварда, коли опиняється в небезпеці.

Коли Белла самотужки заходить на галявину, вона стикається віч-на-віч зі смертельно небезпечним нападником. У гонитві з часом вона дізнається давню таємницю племені Квілет і справжні мотиви, через які Едвард покинув її.

