"Сумерки" собрали 5,6 миллионов гривен в Украине в повторном прокате: когда выйдет продолжение
- Ре-релиз "Сумерки" собрал более 5 миллионов гривен в прокате в Украине за три недели.
- "Сумерки. Сага. Новая Луна" возвращается в украинский прокат с 28 мая.
За три недели проката, стартовавшего 26 марта, ре-релиз первой части культовой вампирской саги "Сумерки" собрал в национальном прокате более 5 миллионов гривен. Ленту посмотрели более 28 тысяч зрителей.
Но на этом хорошие новости не заканчиваются. "Сумерки. Сага. Новая Луна" возвращаются в украинский прокат уже с 28 мая, сообщает украинский кинодистрибьютор Green Light Films.
Лента создана по мотивам бестселлеров Стефени Майер, которые возглавляли список The New York Times более 52 недель, а общий тираж превысил 5,5 миллиона экземпляров.
Возвращение экранизаций на большие экраны является частью масштабного международного празднования юбилея культовой книжной серии, что стартовало еще в прошлом году по случаю 20-летия первого произведения.
В рамках этой инициативы студии снова выпускают в прокат известные ленты, даря зрителям возможность пережить любимые истории в атмосфере кинотеатра. Поэтому в русле мировой тенденции "Сумеречная сага" снова возвращается и в украинский прокат.
Книга вошла в список лучших книг года по версии Publishers Weekly, была признана книгой десятилетия на Amazon, попала в список рекомендованного чтения Teen People, а также в топ-10 лучших книг для подростков и для начинающих читателей по версии American Library Association. Романы переведены на более чем 20 языков.
"Сумерки. Сага. Новая Луна": смотрите онлайн трейлер фильма
Оригинальное название: The Twilight Saga: New Moon
Режиссер: Крис Вайц
В главных ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер, Анна Кендрик
Жанр: романтика, фэнтези, экранизация
Хронометраж: 130 мин.
О чем фильм "Сумерки. Сага. Новая Луна"?
- Во второй части роман между смертной девушкой и вампиром выходит на новый уровень. Вскоре после 18-летия Беллы Эдвард решает покинуть ее, чтобы уберечь. С разбитым сердцем Белла будто в полусне проживает последний год в школе – опустошенная и одинокая. Она замечает, что может вызвать образ Эдварда, когда оказывается в опасности.
- Когда Белла самостоятельно заходит на поляну, она сталкивается лицом к лицу со смертельно опасным нападающим. В погоне со временем она узнает древнюю тайну племени Квилет и истинные мотивы, из-за которых Эдвард покинул ее.
