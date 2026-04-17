"Сумерки" собрали 5,6 миллионов гривен в Украине в повторном прокате: когда выйдет продолжение

За три недели проката, стартовавшего 26 марта, ре-релиз первой части культовой вампирской саги "Сумерки" собрал в национальном прокате более 5 миллионов гривен. Ленту посмотрели более 28 тысяч зрителей.

Но на этом хорошие новости не заканчиваются. "Сумерки. Сага. Новая Луна" возвращаются в украинский прокат уже с 28 мая, сообщает украинский кинодистрибьютор Green Light Films.

Лента создана по мотивам бестселлеров Стефени Майер, которые возглавляли список The New York Times более 52 недель, а общий тираж превысил 5,5 миллиона экземпляров.

Возвращение экранизаций на большие экраны является частью масштабного международного празднования юбилея культовой книжной серии, что стартовало еще в прошлом году по случаю 20-летия первого произведения.

В рамках этой инициативы студии снова выпускают в прокат известные ленты, даря зрителям возможность пережить любимые истории в атмосфере кинотеатра. Поэтому в русле мировой тенденции "Сумеречная сага" снова возвращается и в украинский прокат.

Книга вошла в список лучших книг года по версии Publishers Weekly, была признана книгой десятилетия на Amazon, попала в список рекомендованного чтения Teen People, а также в топ-10 лучших книг для подростков и для начинающих читателей по версии American Library Association. Романы переведены на более чем 20 языков.

"Сумерки. Сага. Новая Луна": смотрите онлайн трейлер фильма

Оригинальное название: The Twilight Saga: New Moon

Режиссер: Крис Вайц

В главных ролях: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, Тейлор Лотнер, Анна Кендрик

Жанр: романтика, фэнтези, экранизация

Хронометраж: 130 мин.

О чем фильм "Сумерки. Сага. Новая Луна"?

Во второй части роман между смертной девушкой и вампиром выходит на новый уровень. Вскоре после 18-летия Беллы Эдвард решает покинуть ее, чтобы уберечь. С разбитым сердцем Белла будто в полусне проживает последний год в школе – опустошенная и одинокая. Она замечает, что может вызвать образ Эдварда, когда оказывается в опасности.

Когда Белла самостоятельно заходит на поляну, она сталкивается лицом к лицу со смертельно опасным нападающим. В погоне со временем она узнает древнюю тайну племени Квилет и истинные мотивы, из-за которых Эдвард покинул ее.

