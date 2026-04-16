24 Канал расскажет о нескольких новых фильмах, которые уже доступны к просмотру на стриминговой платформе.

"Последний великан", 2026

Рейтинг IMDb: 5,9

История рассказывает о Борисе – опытном экскурсоводе, который обожает свою работу. Но однажды его жизнь кардинально меняется, когда жизнь возвращает ему отца, который покинул его еще 30 лет назад. Теперь оба героя пытаются наверстать упущенное время.

"Восемнадцатая роза", 2026

Рейтинг IMDb: 5,4

Это филиппинская романтическая драма, которая рассказывает о девушке, мечтающей получить идеальный "дебют" на 18-летие. Но неожиданные чувства с одиноким новичком могут разрушить все планы.

"Тостер", 2026

Рейтинг IMDb: 5,0

Когда отменяется свадьба, очень скупой человек пытается вернуть тостер, который подарили молодоженам. Но все это приводит к тому, что он оказывается втянутым в дело об убийстве.

"Свирепое нападение", 2026

Рейтинг IMDb: 5,1

Жители прибрежного города становятся свидетелями мощных природных катаклизмов. Но свирепый ураган оказывается лишь частью проблемы – из-за разрушительной стихии к берегам приближаются смертоносные акулы. Когда город заполняет вода, кишащая морскими монстрами, горожане оказываются в смертельной ловушке.

