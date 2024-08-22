5 голлівудських знаменитостей, які вільно володіють українською мовою

Є чимало світових знаменитостей, які, попри своє англомовне оточення та міжнародну кар'єру, володіють українською мовою. Вони працюють у Голлівуді, будують родини та кар'єри в англомовному середовищі, але не забули рідну українську – мову, яка є для них частиною культурної ідентичності.

Серед таких акторів є ті, хто навіть використовує українську у своїй роботі чи публічних виступах, що робить їх прикладом для наслідування і гордості для українців. Якщо вас цікавить, хто саме потрапив до цього переліку, Кіно 24 підготували для вас спеціальну добірку акторів.

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Іванна Сахно

Іванна Сахно прибула до Америки у віці 15 років. Ця молода зірка Голлівуду лише на початку свого шляху до слави, але вже встигає заявити про себе. Попри те, що вона будує свою кар'єру в Штатах, Іванна не забуває про свої українські корені. Вона активно висловлює свою громадянську позицію, підтримуючи Україну ще з часів Революції Гідності та до сьогодні.

Іванна Сахно не лише залишається відданою своїй країні, але й активно підтримує та захищає українську мову, демонструючи гордість за свою національну ідентичність на міжнародній арені.

Віра Фарміга

Віра народилася не в Україні, а в американському штаті Нью-Джерсі, куди її батьки емігрували незадовго до її народження. Однак, попри те, що вона виросла далеко від рідної землі своїх батьків, Віра зберегла зв'язок з українською культурою. До шести років вона відвідувала українську католицьку школу, де здобувала освіту рідною мовою, а також брала участь у народному ансамблі.

Разом зі своєю молодшою сестрою Таїсою, Віра не тільки вивчала традиції та звичаї України, але й зберегла здатність говорити та співати українською мовою, що робить її прикладом для багатьох українців.

Джек Паланс

Джек Паланс, відомий американський актор, здобув славу завдяки своїм неперевершеним ролям у таких фільмах, як "Бетмен", "Відчайдушні", "Трамвай бажання" та багатьох інших. Однак мало хто знає, що справжнє ім'я цієї голлівудської легенди – Володимир Палагнюк, і він народився в родині українських емігрантів.

У 2004 році Джек Паланс, отримавши пропозицію прийняти звання Народного артиста Росії, рішуче відмовився від цієї нагороди. Він відкрито підкреслив свою українську приналежність, демонструючи свою відданість батьківщині своїх предків. Цей крок лише посилив його авторитет серед української діаспори та став важливим символом підтримки української культури у світі.

Актор вільно володів українською мовою та активно взаємодіяв з українською спільнотою в США. Він неодноразово відвідував українські заходи, підтримував культурні ініціативи та залишався близьким до своїх коренів, попри міжнародний успіх і визнання в Голлівуді.

Серед акторів, які вільно володіють українською мовою, варто також відзначити Кетрін Винник та Ольгу Куриленко. Вони та інші знаменитості є прикладом для тих українців, які досі не можуть відмовитись від мови ворога.