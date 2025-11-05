Не лише Анджеліна Джолі: хто зі світових зірок приїжджав в Україну під час війни
- Анджеліна Джолі відвідала Україну двічі під час війни, вона була у Львові та Херсоні.
- Інші зірки, такі як Шон Пенн, Джессіка Честейн, Бен Стіллер, Лієв Шрайбер, Орландо Блум і The Rasmus також приїжджали до України в різний час під час війни.
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вже вдруге за час повномасштабного вторгнення відвідала Україну. Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що зірка приїхала в Херсон, а навесні 2022 року вона побувала у Львові.
Однак не лише Анджеліна Джолі відвідувала нашу країну під час війни. Хто ще зі світових зірок приїжджав до України в останні роки, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.
Не пропустіть Зустрілась з дітьми й вислухала болючі історії: яким був перший візит Анджеліни Джолі до України
Шон Пенн
Американський актор і кінорежисер Шон Пенн уперше приїхав в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. У листопаді 2021 року він відвідав Київ і розпочав зйомки документального фільму.
Оскароносний актор був в Україні 24 лютого 2022 року. Також приїжджав у червні 2022 року, у листопаді 2022 року й у квітні 2025 року – тоді він завітав до 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Джессіка Честейн
На початку серпня 2022 року в Україну приїжджала американська акторка Джессіка Честейн. Вона відвідала лікарню "Охматдит" у Києві, місто Ірпінь, а також зустрілась із Володимиром Зеленським.
Бен Стіллер
Американський актор Бен Стіллер у червні 2022 року побував у Львові й в селі Макарів та місті Ірпінь, що на Київщині. Крім того, президент України провів зустріч зі знаменитістю.
Лієв Шрайбер
Голлівудський актор, режисер і сценарист Лієв Шрайбер приїжджав до Києва у серпні 2022 року. Разом з Андрієм Шевченком він відвідав Київщину: Бучу і Бородянку, а також зустрівся з Володимиром Зеленським.
Орландо Блум
У березні 2023 року Україну відвідав британський актор Орландо Блум: він побував у центрі підтримки дітей "Спільно". Цікаво, що чоловік ще приїжджав до нас у далекому 2016 році.
The Rasmus
Улітку 2025 року до Києва приїхав легендарний фінський рок-гурт The Rasmus. 19 липня музиканти виступили на фестивалі Atlas Festival, що проходив на території ТРЦ Blockbuster Mall. Напередодні концерту учасники колективу побували у лікарні "Охматдит".
Які ще світові зірки були в Україні під час війни?
- Американський режисер і сценарист Керрі Фукунага
- Американський режисер і продюсер Даг Лайман
- Вокаліст рок-гурту U2 Боно
- Англійська співачка і композиторка Еллі Голдінг