Не лише Анджеліна Джолі: хто зі світових зірок приїжджав в Україну під час війни

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі вже вдруге за час повномасштабного вторгнення відвідала Україну. Сьогодні, 5 листопада, стало відомо, що зірка приїхала в Херсон, а навесні 2022 року вона побувала у Львові.

Однак не лише Анджеліна Джолі відвідувала нашу країну під час війни. Хто ще зі світових зірок приїжджав до України в останні роки, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Шон Пенн

Американський актор і кінорежисер Шон Пенн уперше приїхав в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення. У листопаді 2021 року він відвідав Київ і розпочав зйомки документального фільму.

Оскароносний актор був в Україні 24 лютого 2022 року. Також приїжджав у червні 2022 року, у листопаді 2022 року й у квітні 2025 року – тоді він завітав до 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Шон Пенн і Володимир Зеленський у Києві, листопад 2022 року / Фото Офіс президента

Джессіка Честейн

На початку серпня 2022 року в Україну приїжджала американська акторка Джессіка Честейн. Вона відвідала лікарню "Охматдит" у Києві, місто Ірпінь, а також зустрілась із Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський з Джессікою Честейн / Фото з телеграм-каналу президента

Бен Стіллер

Американський актор Бен Стіллер у червні 2022 року побував у Львові й в селі Макарів та місті Ірпінь, що на Київщині. Крім того, президент України провів зустріч зі знаменитістю.

Бен Стіллер і Володимир Зеленський / Фото Офіс президента

Лієв Шрайбер

Голлівудський актор, режисер і сценарист Лієв Шрайбер приїжджав до Києва у серпні 2022 року. Разом з Андрієм Шевченком він відвідав Київщину: Бучу і Бородянку, а також зустрівся з Володимиром Зеленським.

Шевченко, Зеленський і Лієв Шрайбер / Фото Офіс президента

Орландо Блум

У березні 2023 року Україну відвідав британський актор Орландо Блум: він побував у центрі підтримки дітей "Спільно". Цікаво, що чоловік ще приїжджав до нас у далекому 2016 році.

Орландо Блум в Україні / Фото з інстаграму актора

The Rasmus

Улітку 2025 року до Києва приїхав легендарний фінський рок-гурт The Rasmus. 19 липня музиканти виступили на фестивалі Atlas Festival, що проходив на території ТРЦ Blockbuster Mall. Напередодні концерту учасники колективу побували у лікарні "Охматдит".

Учасники гурту The Rasmus в "Охматдиті" / Фото з інстаграму Atlas Festival

