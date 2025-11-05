Не только Анджелина Джоли: кто из мировых звезд приезжал в Украину во время войны
- Анджелина Джоли посетила Украину дважды во время войны, она была во Львове и Херсоне.
- Другие звезды, такие как Шон Пенн, Джессика Честейн, Бен Стиллер, Лиев Шрайбер, Орландо Блум и The Rasmus также приезжали в Украину в разное время во время войны.
Голливудская актриса Анджелина Джоли уже второй раз за время полномасштабного вторжения посетила Украину. Сегодня, 5 ноября, стало известно, что звезда приехала в Херсон, а весной 2022 года она побывала во Львове.
Однако не только Анджелина Джоли посещала нашу страну во время войны. Кто еще из мировых звезд приезжал в Украину в последние годы, узнавайте в материале 24 Канала.
Не пропустите Встретилась с детьми и выслушала болезненные истории: каким был первый визит Анджелины Джоли в Украину
Шон Пенн
Американский актер и кинорежиссер Шон Пенн впервые приехал в Украину еще до начала полномасштабного вторжения. В ноябре 2021 года он посетил Киев и приступил к съемкам документального фильма.
Оскароносный актер был в Украине 24 февраля 2022 года. Также приезжал в июне 2022 года, в ноябре 2022 года и в апреле 2025 года – тогда он посетил 3-й полк Сил специальных операций ВСУ.
Джессика Честейн
В начале августа 2022 года в Украину приезжала американская актриса Джессика Честейн. Она посетила больницу "Охматдет" в Киеве, город Ирпень, а также встретилась с Владимиром Зеленским.
Бен Стиллер
Американский актер Бен Стиллер в июне 2022 года побывал во Львове и в селе Макаров и городе Ирпень, Киевской области. Кроме того, президент Украины провел встречу со знаменитостью.
Лиев Шрайбер
Голливудский актер, режиссер и сценарист Лиев Шрайбер приезжал в Киев в августе 2022 года. Вместе с Андреем Шевченко он посетил Киевскую область: Бучу и Бородянку, а также встретился с Владимиром Зеленским.
Орландо Блум
В марте 2023 года Украину посетил британский актер Орландо Блум: он побывал в центре поддержки детей "Спільно". Интересно, что мужчина еще приезжал к нам в далеком 2016 году.
The Rasmus
Летом 2025 года в Киев приехала легендарная финская рок-группа The Rasmus. 19 июля музыканты выступили на фестивале Atlas Festival,, который проходил на территории ТРЦ Blockbuster Mall. Накануне концерта участники коллектива побывали в больнице "Охматдет".
Какие еще мировые звезды были в Украине во время войны?
- Американский режиссер и сценарист Керри Фукунага
- Американский режиссер и продюсер Даг Лайман
- Вокалист рок-группы U2 Боно Боно
- Английская певица и композитор Элли Голдинг