"У те місце, де ми стояли, влучила ракета": як документалісти ризикують життям, знімаючи фільми

Українські документалісти продовжують документувати війну. Перебуваючи у найгарячіших точках України, вони щодня, як і наші захисники, ризикують життям, аби ми знали більше, аби українці комплексніше зрозуміли, якими будуть наслідки цієї жахливої війни.

Для видання LB.ua український документаліст Андрій Литвиненко розповів дві важливі історії, пов’язані зі зйомками на війні.

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Андрій Литвиненко поділився історіями зі зйомок війни

На п’ятий день вторгнення, в понеділок 28 лютого, Литвиненко поїхав з командою Sky News знімати розбиті мости. Вони хотіли проїхати в Бучу однією дорогою, однак, там було закрито, тому поїхали іншою. Потім на одному з блокпостів їм сказали: "Там вже бої, все гримить, розвертайтеся назад". За словами документаліста, у них було мало бензину, тож вони обрали найкоротшу дорогу, яку їм показав гугл, і рушили.

Біля Стоянки нас почали обстрілювати російські диверсанти. Був перший постріл, ми проїхали ще 3 метри, і після цього була черга по автомобілю. Ми з журналістами вилізли й поповзли за насип, а потім перемістилися в укриття, яке знайшли на автобазі складів Mary Kay і залишилися там: нас прихистили сторожі. Потім приїхала поліція, все оформила. Кулі потрапили в бронежилет оператора і репортера. Машину ми так і не змогли забрати, але потім, через місяць, нам повернули деякі наші речі. Тож поліція працює, дуже їй вдячні за це,

– сказав Андрій.



Андрій Литвиненко / Фото кінорежисера для LB.ua

Ще одна історія теж пов’язана з іноземними журналістами. У Харкові вони стали свідками двох ракетних ударів. "У цей день ми мали зустрітися з захисником, який би показав і розказав про місця танкових боїв у Харкові. Ми так і не зустрілися", – поділився Литвиненко.

Коли режисер з командою їхали на зустріч, центр міста почали обстрілювати окупанти, і журналісти рвонули туди. Вони знайшли машину, що палає у дворі, "ще одна ракета встрягла в асфальт — або не розірвалася, або це просто двигун залишився, не зрозуміло".

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"Потім ми звернули за ріг, і там було видно влучання, були поранені люди. Медики нам закричали: "Буде другий приліт!". Мої журналісти якраз розвернулися зробити запис із місця події, але я сказав: "Валимо звідси швидко, буде друга ракета!", – зазначив Литвиненко.

Ми тоді вскочили в машину і не встигли далеко від'їхати, як прямо у те місце, де ми стояли, влучила ракета. Коли прилетіла друга ракета, я, за правилами безпеки, випав із машини й ліг біля бордюру. Журналісти не помітили, що я випав, і поїхали. Потім, коли зрозуміли, що мене немає, то повернулися. Вони мені вдячні, що я їм життя врятував, але насправді це я собі життя врятував.

Андрій Литвиненко підсумував, що те, що вони побачили в результаті удару, — це жахливо. "І це відбувається кожного дня. Ти розумієш обсяги, масштаби того, що відбувається, коли знімаєш такі речі, і це завдає додаткового болю", – доповнив він.



Андрій Литвиненко документує війну / Фото кінорежисера для LB.ua