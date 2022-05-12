"В то место, где мы стояли, попала ракета": как документалисты рискуют жизнью, снимая фильмы

Украинские документалисты продолжают документировать войну. Находясь в горячих точках Украины, они каждый день, как и наши защитники, рискуют жизнью, чтобы мы знали больше, чтобы украинцы комплекснее поняли, какими будут последствия этой ужасной войны.

Для издания LB.ua украинский документалист Андрей Литвиненко рассказал две важные истории, связанных со съемками на войне.

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Андрей Литвиненко поделился историями со съемок войны

На пятый день вторжения, в понедельник 28 февраля, Литвиненко отправился с командой Sky News снимать разбитые мосты. Они хотели проехать в Бучу по одной дороге, однако, там было закрыто, поэтому поехали по другой. Потом на одном из блокпостов им сказали: "Там уже бои, все гремит, разворачивайтесь назад". По словам документалиста, у них было мало бензина, поэтому они выбрали кратчайшую дорогу, которую им показал гугл, и двинулись.

У стоянки нас начали обстреливать российские диверсанты. Был первый выстрел, мы проехали еще 3 метра и после этого была очередь по автомобилю. Мы с журналистами вылезли и поползли за насыпь, а затем переместились в укрытие, которое нашли на автобазе складов Mary Kay и остались там: нас приютили стражи. Потом приехала полиция, все оформила. Пули попали в бронежилет оператора и репортера. Машину мы так и не смогли забрать, но потом через месяц нам вернули некоторые наши вещи. Поэтому полиция работает, очень ей благодарны за это,

– сказал Андрей.



Андрей Литвиненко / Фото кинорежиссера для LB.ua

Еще одна история тоже связана с иностранными журналистами. В Харькове они стали свидетелями двух ракетных ударов. "В этот день мы должны встретиться с защитником, который бы показал и рассказал о местах танковых боев в Харькове. Мы так и не встретились", – поделился Литвиненко.

Когда режиссер с командой ехали на встречу, центр города начали обстреливать кафиры, и журналисты рванули туда. Они нашли пылающую во дворе машину, "еще одна ракета встряла в асфальт — либо не разорвалась, либо это просто двигатель остался, непонятно".

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"Потом мы свернули за угол, и там было видно попадание, были ранены люди. Медики нам закричали: "Будет второй прилет!". Мои журналисты как раз развернулись сделать запись с места происшествия, но я сказал: "Вали отсюда скоро, будет вторая ракета! ", – отметил Литвиненко.

Мы тогда вскочили в машину и не успели далеко отъехать, как прямо в то место, где мы стояли, попала ракета. Когда прилетела вторая ракета, я по правилам безопасности выпал из машины и лег возле бордюра. Журналисты не заметили, что я выпал, и уехали. Потом, когда поняли, что меня нет, вернулись. Они благодарны, что я им жизнь спас, но на самом деле это я себе жизнь спас.

Андрей Литвиненко подытожил, что-то, что они увидели в результате удара, это ужасно. "И это происходит каждый день. Ты понимаешь объемы, масштабы происходящего, когда снимаешь такие вещи, и это причиняет дополнительную боль", – дополнил он.



Андрей Литвиненко документирует войну / Фото кинорежиссера для LB.ua