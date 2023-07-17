У центрі Києва працює театр, де всі вистави російською мовою: як на це реагує мережа

У центрі Києва розташований театр Dark sofit – увесь репертуар в них російською мовою. Ба більше, це їхня принципова позиція, якої вони агресивно дотримуються у соціальних мережах.

Директоркою театру є актриса Олена Неволько, як пишуть у мережі, – палка прихильниця "руського міра" – у 2014 році підтримувала антимайдан та вторгнення росіян в Україну у 2022 році. Українці в мережі просять розголосу цієї ситуації та гнівно реагують у коментарях.

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Що відомо про ситуацію довкола Dark sofit

На сайті театру вказано, що театр "Темний софіт" є 100 % українським продуктом. "На відміну від багатьох театрів, навіть державних, ми не сплачуємо авторські гонорари іноземним авторам п’єс. А це десятки, сотні тисяч доларів. Майже всі п’єси театру, написані Олександром Неволько про українців, та для українців, в першу чергу. Але на відміну від політиків, ми не поділяємо людей за расовою, національною, релігійною, сексуальною та мовною ознакою", – пишуть вони.

Втім глядачів турбує одне – чому вистави тривають російською мовою, коли в Україні вже понад рік триває війна з Росією. На що керівники відповідають: "На це питання ви знайдете відповідь, якщо подивитесь всі наші вистави. Деякі вистави потрібно буде переглянути по декілька разів. Але хто не має такої можливості або не хоче – тому відповімо просто. "Ми – українці. А українці вільні люди, а вільні люди можуть робити що хочуть!".

Однак, у мережі пишуть, що Олена Неволько також спільно з командою свого проєкту транслюють російські наративи прямо в центрі Києва, в режимі реального часу. До того ж за словами кандидатки історичних наук та засновниці ГО "Експертний корпус" Тетяни Швидченко, вона "у 2014 році допомагала розшукувати українських активістів та учасників Революції Гідності, серед яких були й люди, які зараз служать в ЗСУ". А театр сьогодні своїми виставами русифікує Київ і "йому глибоко начхати на порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та рішень Київської міської ради".

Голос кожного українця має значення, це довели Майдани й це щодня доводять наші захисники та волонтери. Цей театр може забанити і тисячу обурених. Та коли навіть одному українцю чи українці стає дуже боляче від такого ставлення до себе, від російської мови у мистецьких закладах рідного міста – так не має бути,

– поділилася Тетяна.

Олена Неволько популяризує "руський мір" / Скриншоти зі фейсбук-сторінки Швидченко

Реакція мережі

Зауважте, після обурливих коментарів українців, керівники театру закрили свої сторінки у соцмережах. Крім того, видаляють негативні відгуки у Google та блокують користувачів.