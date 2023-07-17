Директоркою театру є актриса Олена Неволько, як пишуть у мережі, – палка прихильниця "руського міра" – у 2014 році підтримувала антимайдан та вторгнення росіян в Україну у 2022 році. Українці в мережі просять розголосу цієї ситуації та гнівно реагують у коментарях.
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Що відомо про ситуацію довкола Dark sofit
На сайті театру вказано, що театр "Темний софіт" є 100 % українським продуктом. "На відміну від багатьох театрів, навіть державних, ми не сплачуємо авторські гонорари іноземним авторам п’єс. А це десятки, сотні тисяч доларів. Майже всі п’єси театру, написані Олександром Неволько про українців, та для українців, в першу чергу. Але на відміну від політиків, ми не поділяємо людей за расовою, національною, релігійною, сексуальною та мовною ознакою", – пишуть вони.
Втім глядачів турбує одне – чому вистави тривають російською мовою, коли в Україні вже понад рік триває війна з Росією. На що керівники відповідають: "На це питання ви знайдете відповідь, якщо подивитесь всі наші вистави. Деякі вистави потрібно буде переглянути по декілька разів. Але хто не має такої можливості або не хоче – тому відповімо просто. "Ми – українці. А українці вільні люди, а вільні люди можуть робити що хочуть!".
Однак, у мережі пишуть, що Олена Неволько також спільно з командою свого проєкту транслюють російські наративи прямо в центрі Києва, в режимі реального часу. До того ж за словами кандидатки історичних наук та засновниці ГО "Експертний корпус" Тетяни Швидченко, вона "у 2014 році допомагала розшукувати українських активістів та учасників Революції Гідності, серед яких були й люди, які зараз служать в ЗСУ". А театр сьогодні своїми виставами русифікує Київ і "йому глибоко начхати на порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та рішень Київської міської ради".
Голос кожного українця має значення, це довели Майдани й це щодня доводять наші захисники та волонтери. Цей театр може забанити і тисячу обурених. Та коли навіть одному українцю чи українці стає дуже боляче від такого ставлення до себе, від російської мови у мистецьких закладах рідного міста – так не має бути,
– поділилася Тетяна.
Олена Неволько популяризує "руський мір" / Скриншоти зі фейсбук-сторінки Швидченко
Реакція мережі
Зауважте, після обурливих коментарів українців, керівники театру закрили свої сторінки у соцмережах. Крім того, видаляють негативні відгуки у Google та блокують користувачів.
- "Жах... схоже, їм до тих відгуків абсолютно байдуже, вони навіть підігріватимуть їхнє хамське его. Мають втрутитися влада, відповідні органи";
- "Неподобство! Накласти високі податки на таку "культуру". Бо їм гроші не пахнуть, от і хай платять достатньо в бюджет, якщо хочуть псячою глаголити. А найкраще – закрити їхню лавочку!";
- "Ці коні заблокували всіх, хто написав відгук, на гуглі можливість відгуку закрили й сайт у них тепер неактивний. Схоже, наваляли у штани? Цікаво, чи надовго?";
- "Відверті україноненависники в тому театрі. Керівник з антимайдану, всі там москвороті і люто ненавидять Україну. За це їх і фінансують";
- "Я в шоці. Потрібно вводити як мінімум штрафи за таку роботу на ворога".