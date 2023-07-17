Директором театра является актриса Елена Невольно, как пишут в сети, – пылкая поклонница "русского мира" – в 2014 году поддерживала антимайдан и вторжение россиян в Украину в 2022 году. Украинцы в сети просят огласки ситуации и гневно реагируют в комментариях.

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Что известно о ситуации вокруг Dark sofit

На сайте театра указано, что театр "Темный софит" является 100% украинским продуктом. "В отличие от многих театров, даже государственных, мы не платим авторские гонорары иностранным авторам пьес. А это десятки, сотни тысяч долларов. Почти все пьесы театра, написанные Александром Неволько об украинцах и для украинцев, в первую очередь. Но в отличие от политиков, мы не разделяем людей по расовому, национальному, религиозному, сексуальному и языковому признаку", – пишут они.

Впрочем, зрителей беспокоит одно – почему спектакли продолжаются на русском языке, когда в Украине уже больше года идет война с Россией. На что руководители отвечают: "На этот вопрос вы найдете ответ, если посмотрите все наши представления. Некоторые представления нужно будет пересмотреть по несколько раз. Но кто не имеет такой возможности или не хочет – ответим просто. "Мы – украинцы. А украинцы свободные люди, а свободные люди могут делать, что хотят!".

Однако в сети пишут, что Елена Невольно также совместно с командой своего проекта транслируют российские нарративы прямо в центре Киева, в режиме реального времени. К тому же по словам кандидатки исторических наук и основательницы ОО "Экспертный корпус" Татьяны Швыдченко, она "в 2014 году помогала разыскивать украинских активистов и участников Революции Достоинства, среди которых были и люди, которые сейчас служат в ВСУ". А театр сегодня своими спектаклями русифицирует Киев и "ему глубоко наплевать на нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и решений Киевского городского совета".

Голос каждого украинца имеет значение, это доказали Майданы и это каждый день доказывают наши защитники и волонтеры. Этот театр может забанить и тысячу возмущенных. Но когда даже одному украинцу или украинцы становится очень больно от такого отношения к себе, от русского языка в художественных заведениях родного города – так не должно быть,

– поделилась Татьяна.

Елена Неволько популяризирует "русский мир" / Скриншоты с фейсбук-страницы Швыдченко

Реакция сети

Заметьте, после возмутительных комментариев украинцев руководители театра закрыли свои страницы в соцсетях. Кроме того, удаляют негативные отзывы у Google и блокируют пользователей.