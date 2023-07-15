Жанна Богусевич публично заявила о создании театральной студии на территории страны-агрессора. На это резко отреагировали украинские актеры.

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"Измена своего города, страны и зрителя"

Вы играли в Харькове, который бомбят, а потом просто поехали в Россию искусство делать, пока все, с кем вы жили, учились, дружили, страдают от бомбежек, воюют,

– написала актриса Владлена Святаш.

Вскоре Facebook ограничил это сообщение из-за якобы "языка вражды".

Был в Харькове театр "Время-Ч", а теперь появился театр питер… Это настоящая измена. Измена своего города, своей страны и своего зрителя,

– подчеркнула Юлия Подпрятова.

О прекращении существования этого театра в Харькове сообщили на странице заведения 21 марта. После этого отыграли последние три спектакля. Кстати, заявляли, что были "первым негосударственным театром, начавшим работать во время войны".

Делали все возможное, чтобы вернуть в ваши сердца надежду, радость и чувство мирной жизни. Но жизнь, к сожалению, вносит свои коррективы, ничего не длится вечно. В том формате, где его знали все наши дорогие зрители, театр прекращает свою работу. Что будет дальше, будет видно,

– цинично написали представители театра.

Что нужно знать о Жанне Богусевич

Режиссер 29 марта получила грамоту от Харьковской ОВА "за весомый вклад в развитие культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения, высокое профессиональное мастерство".

Впрочем, уже 12 июня в запрещённой соцсети абсурдно поздравляла с "днем России". Сейчас она излагает посты о творчестве и встречах с российскими деятелями.

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Богусевич создает театр в России / Скриншот

Глава Харьковской ОВА уже отреагировал. Он подчеркнул, что считает обязанностью аннулировать почетную грамоту.

Позорно выступать на сценах вражеской РФ, пока харьковчане каждый метр украинской земли освобождают от оккупантов ценой жизней. Культурные деятели Харьковщины – настоящие патриоты, которые неоднократно это доказывали. Несмотря на обстрелы, бомбардировки россиян и их попытки уничтожить нашу культуру Харьковская область всегда будет украинской,

– подчеркнул Олег Синегубов.

Также добавил, что поручил профильному департаменту провести тщательную проверку ответственных лиц за подачу ходатайства о награждении.