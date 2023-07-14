Помощник Джонни Деппа уже отреагировал на вбросы российской пропаганды. Сам Джонни Депп не выходил на связь по этой ситуации.

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Поедет ли Депп в Россию

По словам продюсера Стивена Дейтерса, актер не планирует визит в Москву. Тем более видео, которое показали перед премьерой "Фаворитки", не было адресовано россиянам, а записывалось для мирового проката.

Нет. Это был ролик, снятый для глобального релиза фильма. И никаких визитов в Россию не будет,

– говорится в комментарии.



Депп не обращался к россиянам / Скриншот с твиттера

Заметьте, Депп уже побывал в России: однажды приезжал на телевидение, а в другой – давал концерт в Москве. Впрочем, после полномасштабного вторжения он поддержал Украину.

Что известно о первой большой роли Деппа после секс-скандала

Впервые после 6-летнего перерыва в кино Депп сыграл короля Людовика XV при Версальском дворе в фильме о жизни Жанны дю Барри "Фаворитка". По сюжету, молодая девушка из рабочего класса, хоть и отличающаяся жадной чертой культуры и удовольствий, однако благодаря интеллекту и привлекательности шаг за шагом поднимается по социальной вертикали. Она становится любимицей короля Людовика XV и он влюбляется в нее.

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