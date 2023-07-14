Помічник Джонні Деппа вже відреагував на вкиди російської пропаганди. Сам Джонні Депп не виходив на зв'язок щодо цієї ситуації.

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Чи поїде Депп до Росії

За словами продюсера Стівена Дейтерса, актор не планує візиту до Москви. Тим паче відео, яке показали перед прем'єрою "Фаворитки" не було адресовано росіянам, а записувалося для світового прокату.

Ні. Це був ролик, знятий для глобального релізу фільму. І жодних візитів до Росії не буде,

– йдеться в коментарі.



Депп не звертався до росіян / Скриншот з твітера

Зауважте, Депп вже побував в Росії: одного разу приїжджав на телебачення, а іншого – давав концерт у Москві. Втім, після повномасштабного вторгнення підтримав Україну.

Що відомо про першу велику роль Деппа після секс-скандалу

Вперше після 6-річної перерви у кіно Депп зіграв короля Людовика XV при Версальському дворі у фільмі про життя Жанни дю Баррі "Фаворитка". За сюжетом, молода дівчина з робітничого класу, яка хоч і вирізняється жадібною рисою до культури та задоволень, проте завдяки інтелекту і привабливості крок за кроком підіймається по соціальній вертикалі. Вона стає улюбленицею короля Людовика XV і він закохується в неї.

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