Крім цього, актор подякував російським глядачам за цікавість до біографічної драми з його участю "Фаворитка". Як пишуть росіяни, для цього Депп записав відеозвернення.

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Джонні Депп звернувся до росіян

Запис зі зверненням Деппа показали на допрем'єрному показі фільму у Москві. У ролику актор сказав росіянам: "Це Джонні Депп. Дуже дякую, що знайшли час подивитися наш фільм "Фаворитка". Я ним дуже пишаюся і сподіваюся, що ви отримаєте задоволення. Бережіть себе і до зустрічі", – сказав Депп.

Джонні Депп звернувся до росіян: дивіться відео

Що відомо про фільм "Фаворитка"

Костюмована драма "Фаворитка" з Джонні Деппом в головній ролі відкрила цьогоріч Каннський кінофестиваль. Цей фільм став особливим для актора, адже це була його перша велика роль після секс-скандалу з Ембер Герд.

Фільм розповідає про життя Жанни дю Баррі, останньої коханки Людовика XV при Версальському дворі, після мадам де Помпадур. Сценаристами проєкту виступили та ж Майвенн і Тедді Люссі-Модест.

За сюжетом, молода дівчина з робітничого класу, яка хоч і вирізняється жадібною рисою до культури та задоволень, проте завдяки інтелекту і привабливості крок за кроком підіймається по соціальній вертикалі. Вона стає улюбленицею короля Людовика XV і він закохується в неї.

"Фаворитка" 2023: дивіться трейлер

Нагадаємо, російські пропагандисти повідомили, що Джонні Депп нібито планує записати спільний трек з місцевим гуртом "ЯМОРЕ", переговори про якого тривали ще з 2020 року. За екскурсію російськими містами та запис пісні, йому начебто мають заплатити 370 тисяч доларів.