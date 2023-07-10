Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на пресслужбу місцевого гурту "ЯМОРЕ". Йдеться, що Джонні Депп має записати з ними "спільний трек", переговори про якого тривали ще з 2020 року, передає 24 Канал.

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Джонні Депп нібито збирається до Росії

Росіяни начебто хочуть заплатити Джонні Деппу 370 тисяч гривень за екскурсію російськими містами та запис спільного треку. Голлівудську зірку мають провезти за таким маршрутом: Калінінґрад – Зеленоґрадськ – Куршська коса – Свєтлогорськ – село Янтарне. За цей візит Депп нібито погодився на менший гонорар, хоча спершу йому пропонували більше грошей.

Всі ці роки ми спілкувалися в дусі: "Як життя?". У 2020 році у нас з'явилася ідея записати спільну пісню. Ми закинули цю ідею менеджменту Деппа. Протягом двох років велися переговори. Все ускладнювалося тим, що Депп судився з Ембер. Рік тому, після перемоги в суді (у червні 2022 року – 24 Канал), мені написали, що він готовий приїхати​,

– йдеться в коментарі учасника гурту.

Водночас той самий Максим Лисов говорить, що інформувати про приїзд Деппа зараз немає сенсу, адже це поки тільки в планах. Тож, чи справді приїде Депп до Росії, чи це чергова вигадка росіян – невідомо.

Важливо. Джонні Депп наразі ніяк не прокоментував свій "майбутній візит" до Росії.

Депп вже бував у Росії

До слова, у 2015 році Джонні Депп разом з Елісом Купером та Джої Перрі заснував музичний гурт під назвою Hollywood Vampires. У 2018 році вони виступали з концертом у Москві, на якому його закидали спідньою білизною.

Джонні Депп з виступом у Москві: дивіться відео 2018 року

До 2018 року, Джонні Депп також "світився" у Росії. У ролику нижче можна побачити американську зірку на телебаченні, де він розповідав про фільм "Самотній Рейнджер".

Джонні Депп на російському телебаченні: дивіться відео

Також 2 роки тому Джонні Депп заговорив російською і запросив росіян переглянути фільм з його участю "Мінамата". Втім, росіяни використали це відео й опублікували його знову місять тому з заголовком, що актор нібито пропонує зняти санкції з Росії після повномасштабного вторгнення.

Чи підтримує актор Україну

Відомо, що Джонні Депп нещодавно на своєму виступі з гуртом Hollywood Vampires показали на сцені кадри з війни та український прапор. До того ж актор підтримав Революційні події в Україні у 2014 році та у 2016 році виступив у межах акції Voice Project з вимогою звільнити українського політв'язня у Росії Олега Сенцова.

Гурт Джонні Деппа підтримав Україну / Скриншот з відео