Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на пресс-службу местной группы "ЯМОРЕ". Речь идет, что Джонни Депп должен записать с ними "общий трек", переговоры о котором продолжались еще с 2020 года, передает 24 Канал.

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Джонни Депп якобы собирается в Россию

Россияне вроде бы хотят заплатить Джонни Деппу 370 тысяч гривен за экскурсию по российским городам и запись совместного трека. Голливудскую звезду должны провезти по следующему маршруту: Калининград – Зеленоградск – Куршская коса – Светлогорск – село Янтарное. За этот визит Депп якобы согласился на меньший гонорар, хотя ему предлагали больше денег.

Все эти годы мы общались в духе: "Как жизнь?". В 2020 году у нас появилась идея записать общую песню. Мы забросили эту идею менеджмента Деппа. В течение двух лет велись переговоры. Все усугублялось тем, что Депп судился с Эмбер. Год назад, после победы в суде (в июне 2022 года – 24 Канал), мне написали, что он готов приехать,

– говорится в комментарии участника группы.

В то же время Максим Лысов говорит, что информировать о приезде Деппа сейчас нет смысла, ведь это пока только в планах. И действительно, приедет ли Депп в Россию, или это очередная выдумка россиян – неизвестно.

Важно. Джонни Депп пока никак не прокомментировал свой "будущий визит" в Россию.

Депп уже бывал в России

К слову, в 2015 году Джонни Депп вместе с Элисом Купером и Джои Перри основала музыкальную группу под названием Hollywood Vampires. В 2018 году они выступали с концертом в Москве, на котором его забросали нижним бельем.

Джонни Депп с выступлением в Москве: смотрите видео 2018 года

До 2018 года Джонни Депп также "светился" в России. В ролике ниже можно увидеть американскую звезду на телевидении, где он рассказывал о фильме "Одинокий Рейнджер".

Джонни Депп на российском телевидении: смотрите видео

Также 2 года назад Джонни Депп заговорил на русском и пригласил россиян посмотреть фильм с его участием "Минамата". Впрочем, россияне использовали это видео и опубликовали его снова месяц назад с заголовком, что актер якобы предлагает снять санкции с России после полномасштабного вторжения.

Поддерживает ли актер Украину

Известно, что Джонни Депп недавно на своем выступлении с группой Hollywood Vampires показали на сцене кадры войны и украинский флаг. К тому же, актер поддержал Революционные события в Украине в 2014 году и в 2016 году выступил в рамках акции Voice Project с требованием освободить украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.

Группа Джонни Деппа поддержала Украину / Скриншот с видео