Нещодавно у Росії відбулася прем'єра фільму "Фаворитка", перед якою Джонні Депп звернувся до росіян і побажав їм берегти себе. Крім цього, мережею шириться інформація, що актор збирається приїхати до Москви восени за 370 тисяч доларів.

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Чи вірогідна ця інформація – дізнаємося згодом. Але, відомо, що Депп вже побував у Росії, зокрема у 2015 році з концертом у Москві, а 2 роки тому актор навіть заговорив російською і запросив росіян переглянути фільм з його участю "Мінамата".

Депп працював з росіянином під час зйомок "Фаворитки"

У 2023 роках він зіграв першу свою велику роль після секс-скандалу з Ембер Герд. Все ж нічого, але в команді фільму опинився росіянин Констянтин Йолкін.

Він також фінансуватиме ракети та зброю, які використовують проти українців,

– говорила раніше журналістка Дарія Бадьор.

Чи підтримує Депп Україну

Як бачимо, Деппу працювати з росіянами, навіть тими, які продовжують працювати в Росії після 24 лютого, – звична справа. Хоч і нещодавно актор висловив підтримку українцям під час концерту з гуртом Hollywood Vampires. Група показала на сцені кадри з війни та український прапор. Раніше актор підтримав Революційні події в Україні у 2014 році та у 2016 році виступив у межах акції Voice Project з вимогою звільнити українського політв'язня у Росії Олега Сенцова.

"Фаворитка" відкрила Канни-2023

У травні фільм "Фаворитка" став відкриттям Каннського кінофестивалю 2023 й одразу був запланований до виходу в російський прокат, як і багато інших іноземних фільмів, які показали в Росії після 24 лютого 2022 року. Серед них:

американський трилер "Зникла" з Джерардом Батлером;

польський фільм "Ескортниця";

французький римейк канадської комедії "Невиправний брехун" (Menteur);

продовження серії популярних екранізацій любовних романів-бестселерів "Після. Довго і щасливо";

фентезі "Русалка і донька короля" з Пірсом Броснаном;

британський фільм "Гірська лихоманка";

найдорожчий фільм чеського кінематографа "Ян Жижка";

австралійсько-американське кінофентезі "Три тисячі років бажань", що навіть стало найкасовішим закордонним релізом у Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну

продюсерська робота уславленого Гая Річі "Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги";

тріумфатор Оскара-2023 "Все завжди і водночас" та інші.

"Фаворитка" розповідає про життя Жанни дю Баррі, останньої коханки Людовика XV при Версальському дворі, після мадам де Помпадур.

"Фаворитка": дивіться трейлер