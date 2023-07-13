Недавно в России состоялась премьера фильма "Фаворитка", перед которой Джонни Депп обратился к россиянам и пожелал им беречь себя. Кроме этого, сетью распространяется информация, что актер собирается приехать в Москву осенью за 370 тысяч долларов.

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Вероятна ли эта информация – узнаем со временем. Но известно, что Депп уже побывал в России, в частности в 2015 году с концертом в Москве, а 2 года назад актер даже заговорил по-русски и пригласил россиян пересмотреть фильм с его участием "Минамата".

Депп работал с россиянином во время съемок "Фаворитки"

В 2023 году он сыграл первую свою большую роль после секс-скандала из Эмбер Герд. Все-таки ничего, но в команде фильма оказался россиянин Константин Елкин.

Он также будет финансировать ракеты и оружие, которые используют против украинцев,

– говорила ранее журналистка Дарья Бадьор.

Поддерживает ли Депп Украину

Как видим, Деппу работать с россиянами, даже теми, кто продолжает работать в России после 24 февраля, – обычное дело. Хотя и недавно актер поддержал украинцев во время концерта с группой Hollywood Vampires. Группа показала на сцене кадры войны и украинский флаг. Ранее актер поддержал Революционные события в Украине в 2014 году и в 2016 году выступил в рамках акции Voice Project с требованием уволить украинского политзаключенного в России Олега Сенцова.

"Фаворитка" открыла Канны-2023

В мае фильм "Фаворитка" стал открытием Каннского кинофестиваля 2023 года и сразу был запланирован к выходу в российский прокат, как и многие другие иностранные фильмы, которые показали в России после 24 февраля 2022 года. Среди них:

американский триллер "Исчезла" с Джерардом Батлером;

польский фильм "Эскортница";

французский римейк канадской комедии "Неисправимый лжец" (Menteur);

продолжение серии популярных экранизаций любовных романов-бестселлеров "После. Долго и счастливо";

фэнтези "Русалка и дочь короля" с Пирсом Броснаном;

британский фильм "Горная лихорадка";

самый дорогой фильм чешского кинематографа "Ян Жижко";

австралийско-американское кинофэнтези "Три тысячи лет желаний", даже ставшее самым кассовым зарубежным релизом в России с начала полномасштабного вторжения в Украину

продюсерская работа прославленного Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство победы";

триумфатор Оскара-2023 "Все всегда и в то же время" и другие.

"Фаворитка" рассказывает о жизни Жанны дю Барри, последней любовницы Людовика XV при Версальском дворе, после мадам де Помпадур.

"Фаворитка": смотрите трейлер