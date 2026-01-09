У театрі Заньковецької презентують виставу "Неіснуючі" за п'єсою Наталки Ворожбит

Театр Заньковецької розпочинає 2026 рік з прем'єри п'єси Наталки Ворожбит. Уже 13 та 14 січня на Сцені Стрих відбудуться прем'єрні покази.

Режисерка Вероніка Літкевич вперше поставила цю виставу на українській сцені. П'єсу Наталка Ворожбит написала на замовлення німецького театру в Ессені у 2023 році, а світова прем'єра відбулася у 2024, пише 24 Канал.

Теж цікаво Мстислава Чернова вдруге номінували на Премію Гільдії режисерів США

Який сюжет у п'єсі "Неіснуючі"?

Це історія про три покоління жінок однієї родини, які переживають війну далеко від дому. Опинившись у чужій "глянцевій" західноєвропейській квартирі, вони ніби завмерли між минулим і невизначеним майбутнім, проте вперто тримаються за життя, любов і гумор, та намагаються знайти місце, де зможуть знову бути собою.

Я писала (цю п'єсу – 24 Канал) закордоном і відчувала всю гаму емоцій, які відчували мої персонажі,

– каже Наталка.



Вистава "Неіснуючі" / Фото Марії Гнип

Для режисерки Вероніки Літкевич це вже друга прем'єра на Сцені Стрих. Минулого року вона запрем'єрила виставу за текстами Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін". У виставі "Неіснуючі" режисерка не відступає від оригінального тексту драматургині, пригадуючи також особистий досвід.

"Коли я виїжджала за кордон, через десять днів після повномасштабного вторгнення, сидячи в автобусі дорогою в невизначеність, в голові безупинно крутились рядки пісні "Один в каное" – "У мене немає дому",

– пригадує Вероніка.

Водночас у "Неіснуючих" є чимало кінематографічних знахідок, які ніби підкреслюють абсурдність та відстороненість "легких сцен на фоні війни". Тож на глядачів чекає живий музичний супровід бенду, онлайн-трансляція наживо з іншого приміщення театру, чимало записаних заздалегідь відеофрагментів "як у кіно чи YouTube", зокрема, інтерв'ю з журналістом Олексієм Сухановим.



Вистава "Неіснуючі" / Фото Марії Гнип

Команда "Неіснуючих"

Сценографія, костюми та художниця афіші – Анна Шкрогаль.

– Анна Шкрогаль. У головних ролях: народна артистка України Олександра Бонковська, Надія Шепетюк (Марія), Юлія Коржук, Євгенія М'якенька (Орися), Дарина Федина, Анастасія Матусевич, Єлизавета Цілик (Дарина), Валік – Андрій Войтюк, Дмитро Каршневич (Валік), Сергій Литвиненко, Костянтин Ткаченко (Женя), Оксана Галів, Ганна Ярмоленко (Алекс), Ігор Гаврилів, Юрій Чеков (Гриша), Олесь Федорченко (Рудий), Ярослав Дерпак, народний артист України Олександр Норчук (Кіт), Орест Огородник (Кум Андрій), Остап Вакулюк (Сусід), Олег Андрощук (Продавець сантехніки), Василь Коржук (росіянин).

Квитки на прем'єрні покази вистави "Неіснуючі" 13, 14, 30 січня.

Яким для театру видався 2025 рік: цифри, події, нагороди

10 прем'єр відбулося впродовж року на 4 сценах театру та вперше – залучаючи 14 локацій будівлі, куди досі не мали доступу глядачі.

Гастрольні покази вистав впродовж року відбулися 9 містах України та за кордоном – у Польщі, Чехії та Фінляндії. Вистави "Червона рута", "Я, "Побєда" і Берлін", "Земля", "Чума", "Птах на горищі", "1984. Occupation", "Сірано де Бержерак" відбулися у Києві, Ужгороді, Луцьку, Івано-Франківську, Рівному, Чернівцях, Черкасах, Одесі, Дніпрі.

Національний театр імені Марії Заньковецької брав участь у міжнародних та всеукраїнських фестивалях .

Також театр ініціював проведення Міжнародного танцювального фестивалю "М3 Fest", що відбувся вперше, й долучився до організації "Фестивалю Перших п'єс" разом з Театром Ветеранів та Театром Незламних (Unbroken).

Важливою міжнародною подією стало приєднання до Європейської театральної конвенції (ETC) . Це найбільша мережа європейських театрів, що об'єднує понад 70 членів у 31 країні.

Театр Марії Заньковецької долучається до різноманітних зборів, які ініціюють та координують самі ж актори. Впродовж 2025 року на потреби війська вдалося залучити понад 3 мільйони гривень , завдяки донатам глядачів під час вистав у Львові та на гастролях.

Національний театр імені Марії Заньковецької здобув дві нагороди VII Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії "ГРА": "Я, “Побєда” і Берлін" за текстами Кузьми Скрябіна режисерки Вероніки Літкевич перемогла у номінації "За найкращу драматичну виставу камерної сцени", а Ярослав Дерпак – у номінації "За найкращу роботу актора" за роль Кузьми у цій ж виставі.



У 2025 в театрі поставили виставу "Я бачу, вас цікавить пітьма" / Фото пресслужби