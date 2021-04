Анджеліна Джолі стала рятувальницею у трилері "Ті, хто бажає мені смерті": фото

13:07

У мережі з'явились перші фото зі зйомок трилера "Ті, хто бажає мені смерті" (Those Who Wish Me Dead). Головну роль у стрічці зіграла Анджеліна Джолі. Голлівудська красуня стала рятувальницею у цьому трилері, чим здивувала своїх прихильників.