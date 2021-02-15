У Голлівуді планують відзняти римейк до знаменитого бойовика "Містер і місіс Сміт". Та не варто очікувати, що Бред Пітт і Анджеліна Джолі повернуться до своїх ролей. Які ж актори замінять їх в новому проєкті – дивіться у матеріалі.

Серіал зніматимуть на замовлення Amazon Prime. Головну роль у стрічці вже отримала британська актриса Фібі Воллер-Брідж, добре відома за серіалом "Флібег". Її колегою по проєкту "Містер і місіс Сміт" виступить темношкірий репер та актор Дональд Гловер.

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Наразі самі актори підтвердили участь у майбутньому серіалі Amazon Prime. В інстаграмі вони поширили спільне відео, де видно, як Фібі Воллер-Брідж стає біля дверей, повторюючи позу Анджеліни Джолі на постері бойовика.

Це команда мрій! Дональд і Фібі – два найталановитіші актори у світі. Для нас і для наших підписників мрія побачити їх двох у творчому тандемі. "Містер і місіс Сміт" – знаковий фільм, не можемо дочекатись, коли побачимо, як Дональд і Фібі перевтіляться в цих героїв,

– зазначила глава Amazon Studio Дженніфер Сальке.

Наразі всіх деталей сюжету римейку "Містер і місіс Сміт" не розсекречують. Відомо, що серіал вийде на стрімінговій платформі у 2022 році. А от екранізує знамениту історію режисерка Франческа Слоун.

"Містер і місіс Сміт": коротко про фільм

Бойовик "Містер і місіс Сміт" вийшов на екрани ще в 2005 році, однак з того часу не втрачає популярності. За сюжетом, двоє найманих вбивць зустрічаються під час чергової небезпечної місії. Джон і Джейн, приховуючи свою справжню роботу, одружуються та починають тихе сімейне життя у передмісті. Ідилія так би і продовжувалась, якби головні герої не працювали на компанії-конкурентів. Одного дня Джон і Джейн отримують завдання знищити один одного, тому й починають запеклу боротьбу спершу між собою, а потім з кілерами.

Головні ролі у стрічці "Містер і місіс Сміт" виконали:

Бред Пітт

Анджеліна Джолі

Вінс Вон

Адам Броуді

Керрі Вашингтон

Мішель Монаган та ін.

І хоч зірковий склад фільму вражав, велику увагу прикували виконавці головних ролей. Бред Пітт і Анджеліна Джолі почали стосунки після зйомок у "Містер і місіс Сміт". Актор тоді навіть подав на розлучення з Дженніфер Еністон та оселився у маєтку Джолі. У квітні 2019 року пара офіційно розлучилась після років чвар. Досі Пітт і Джолі ведуть перемовини щодо опіки над 6 дітьми, троє з яких є їхніми біологічними нащадками.