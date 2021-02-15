В Голливуде планируют снять римейк к знаменитого боевика "Мистер и миссис Смит". Но не стоит ожидать, что Брэд Питт и Анджелина Джоли вернутся к своим ролям. Какие же актеры заменят их в новом проекте – смотрите в материале.

Сериал будут снимать по заказу Amazon Prime. Главную роль в ленте уже получила британская актриса Фиби Уоллер-Бридж, хорошо известная по сериалу "Флибег". Ее коллегой по проекту "Мистер и миссис Смит" выступит темнокожий рэпер и актер Дональд Гловер.

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Сейчас сами актеры подтвердили участие в предстоящем сериале Amazon Prime. В инстаграме они распространили совместное видео, где видно, как Фиби Уоллер-Бридж становится у двери, повторяя позу Анджелины Джоли на постере боевика.

Это команда мечты! Дональд и Фиби – два самых талантливых актера в мире. Для нас и для наших подписчиков мечта увидеть их двоих в творческом тандеме. "Мистер и миссис Смит" – знаковый фильм, не можем дождаться, когда увидим, как Дональд и Фиби преобразятся в этих героев,

– отметила глава Amazon Studio Дженнифер Салько.

Сейчас всех деталей сюжета римейка "Мистер и миссис Смит" не рассекречивают. Известно, что сериал выйдет на стриминговой платформе в 2022 году. А вот экранизирует знаменитую историю режиссер Франческа Слоун.

"Мистер и миссис Смит": коротко о фильме

Боевик "Мистер и миссис Смит" вышел на экраны еще в 2005 году, однако с тех пор не теряет популярности. По сюжету, двое наемных убийц встречаются во время очередной опасной миссии. Джон и Джейн, скрывая свою настоящую работу, женятся и начинают тихую семейную жизнь в пригороде. Идиллия так и продолжалась, если бы главные герои не работали на компании-конкурентов. Однажды Джон и Джейн получают задание уничтожить друг друга, поэтому и начинают ожесточенную борьбу сначала между собой, а затем с киллерами.

Главные роли в фильме "Мистер и миссис Смит" выполнили:

Брэд Питт

Анджелина Джоли

Винс Вон

Адам Броди

Керри Вашингтон

Мишель Монаган и др.

И хотя звездный состав фильма поражал, большее внимание приковали исполнители главных ролей. Брэд Питт и Анджелина Джоли начали отношения после съемок в "Мистер и миссис Смит". Актер тогда даже подал на развод с Дженнифер Энистон и поселился в имении Джоли. В апреле 2019 года пара официально развелась после периода разногласий. До сих пор Питт и Джоли ведут переговоры касательно опеки над 6 детьми, трое из которых являются их биологическими.