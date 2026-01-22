Де знімали популярний український серіал "Тиха Нава": локації детективного трилера

Український серіал "Тиха Нава" є одним із найпопулярніших у сучасності. Стрічка вийшла у світ 15 січня 2026 року, і сьогодні майже немає українського кіномана, який би не переглянув цю кіноісторію та не зробив власних висновків.

Тож усім варто дізнатися, як створювалася ця стрічка та де саме знімали основні сцени. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо про залаштунки серіалу.

Радимо 5 українських акторок, які не змінили прізвище після шлюбу

Де знімали серіал "Тиха Нава"?

За інформацією у мережі, серіал "Тиха Нава" знімали в Ірпені. Стрічка заснована на реальних подіях, зокрема тих, що відбувалися в Бучанському районі на Київщині.

Прообразом подій став Юрій Кузьменко, серійний убивця, який діяв із 2003 по 2009 роки на території області. Він здійснював злочини у таких населених пунктах, як Вишневе, Крюківщина, Боярка, Гатне, Васильків та околиці Києва. Саме там, у лісах поблизу залізничних станцій, знаходили тіла загиблих. Тривалий час ці справи не розслідували або вважали нещасними випадками.

Щоб говорити про ці події та привернути увагу до проблеми, організація "Ла Страда Україна" навіть створила соціальну кампанію "Тиха Нава. Гучна Правда" проти гендерно зумовленого насильства, яка покликана підтримати тих, хто не наважується сказати правду.

Якщо вам або вашим близьким потрібна підтримка, звертайтесь за номером телефону: 0 800 500 335 або 116 123.

Про що серіал "Тиха Нава"?

Це восьмисерійний український серіал у жанрі детективний трилер у стилі true crime. Події серіалу відбуваються влітку 2018 року.

У центрі подій Адам та його наречена Інна приїжджають до Тихої Нави на відпочинок. Після сварки Інна вирушає на його пошуки – і стає жертвою жорстокого зґвалтування. Поліція відмовляється вести повноцінне розслідування, а під підозру потрапляє сам Адам.

"Тиха Нава": дивіться онлайн трейлер серіалу

Їхні стосунки руйнуються, проте чоловік не може змиритися з несправедливістю й вирішує самостійно знайти винних. Невдовзі містечко сколихує новий злочин: зґвалтування та вбивство. Адам вступає у боротьбу з системою, де замість правди панують фальсифікації та байдужість, а жертви змушені терпіти травму наодинці.