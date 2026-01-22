Где снимали популярный украинский сериал "Тихая Нава": локации детективного триллера

Украинский сериал "Тихая Нава" является одним из самых популярных в современности. Лента вышла в свет 15 января 2026 года, и сегодня почти нет украинского киномана, который бы не пересмотрел эту киноисторию и не сделал собственных выводов.

Поэтому всем стоит узнать, как создавалась эта лента и где именно снимали основные сцены. В материале 24 Канала рассказываем о закулисье сериала.

Советуем 5 украинских актрис, которые не изменили фамилию после брака

Где снимали сериал "Тихая Нава"?

По информации в сети, сериал "Тихая Нава" снимали в Ирпене. Лента основана на реальных событиях, в частности тех, происходивших в Бучанском районе Киевской области.

Прообразом событий стал Юрий Кузьменко, серийный убийца, который действовал с 2003 по 2009 годы на территории области. Он совершал преступления в таких населенных пунктах, как Вишневое, Крюковщина, Боярка, Гатное, Васильков и окрестности Киева. Именно там, в лесах вблизи железнодорожных станций, находили тела погибших. Долгое время эти дела не расследовали или считали несчастными случаями.

Чтобы говорить об этих событиях и привлечь внимание к проблеме, организация "Ла Страда Украина" даже создала социальную кампанию "Тихая Нава. Громкая Правда" против гендерно обусловленного насилия, которая призвана поддержать тех, кто не решается сказать правду.

Если вам или вашим близким нужна поддержка, обращайтесь по номеру телефона: 0 800 500 335 или 116 123.

О чем сериал "Тихая Нава"?

Это восьмисерийный украинский сериал в жанре детективный триллер в стиле true crime. События сериала происходят летом 2018 года.

В центре событий Адам и его невеста Инна приезжают в Тихую Наву на отдых. После ссоры Инна отправляется на его поиски – и становится жертвой жестокого изнасилования. Полиция отказывается вести полноценное расследование, а под подозрение попадает сам Адам.

"Тихая Нава": смотрите онлайн трейлер сериала

Их отношения рушатся, однако мужчина не может смириться с несправедливостью и решает самостоятельно найти виновных. Вскоре городок всколыхнуло новое преступление: изнасилование и убийство. Адам вступает в борьбу с системой, где вместо правды царят фальсификации и равнодушие, а жертвы вынуждены терпеть травму наедине.