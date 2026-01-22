Некоторые продолжают род своих именитых родителей, а кто-то просто сознательно принял такое решение. В материале 24 Канала рассказываем, кто из украинских актрис не перешел на фамилию любимого после женитьбы.

Какие украинские актрисы не сменили фамилию после брака?

Ольга Сумская

Ольга Сумская была замужем дважды. Первый ее муж носил фамилию Паперный, а сейчас актриса замужем за Виталием Борисюком. В обоих случаях она не брала фамилию своих избранников, ведь Сумская – именитая семейная фамилия, которую актриса стремилась сохранить.

Вероятно, из-за своей карьеры и из уважения к памяти родителей она не меняла фамилию и в дальнейшем осталась Сумской.

Екатерина Тышкевич

Екатерина Тышкевич замужем за украинским актером Валентином Томусяком. Впрочем, публике она до сих пор известна под фамилией Тышкевич. Неизвестно, вносила ли актриса изменения в паспорт, однако в публичной жизни и социальных сетях она своей фамилии не меняет.

Виктория Литвиненко

Виктория Литвиненко уже второй раз вышла замуж. Ее избранником стал украинский актер Сергей Стрельников. Однако и в социальных сетях, и в публичном пространстве актрису и в дальнейшем знают как Викторию Литвиненко.

Таисия Хвостова

Таисия Хвостова вышла замуж за Ярослава Шахторина. Несмотря на это, каждый из супругов строит карьеру под собственной фамилией. Вероятно, Таисия оставила фамилию Хвостова и в документах, и в публичной жизни.

Юлия Буйновская

Звезда украинских сериалов Юлия Буйновская, которую зрители знают из фильма "Парочка следователей", замужем за украинским актером Егором Козловым. В то же время в профессиональном и публичном пространстве актриса продолжает использовать фамилию Буйновская.

В то же время есть и актеры, которые выбрали двойную фамилию или взяли фамилию мужа. Например, Мария Рудинская или Дарья Легейда-Сова – актриса взяла мужскую фамилию, но зрители до сих пор помнят ее как Легейду.