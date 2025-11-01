3 захопливі трилери на Netflix, які триматимуть у напрузі до останнього

Трилери не залишають байдужими людей, які люблять напружені й динамічні сюжети та інтриги. Неможливо відірватися від перегляду таких фільмів, адже натерпиться дізнатися, як далі розвиватимуться події.

Редакція 24 Каналу підготувала добірку трилерів на Netflix. Обирайте, що подивитись сьогодні ввечері!

Дивіться також Не для слабких нервів: 4 моторошні фільми жахів, засновані на реальних подіях

Які трилери подивитись на Netflix?

"Будинок з динаміту" (2025)

Американський політичний трилер, прем'єра якого зовсім недавно відбулась на Netflix. Режисеркою фільму стала Кетрін Біґелоу, а головні ролі зіграли Ідріс Ельба та Ребекка Фергюсон.

По США запускають нерозпізнану ракету. Тепер у Білому домі намагаються зупинити напад і з'ясувати, хто до нього причетний. До того ж потрібно домовитись про відповідь на атаку.

"Будинок з динаміту": дивіться онлайн трейлер фільму

"Спліт" (2016)

М. Найт Ш'ямалан – режисер, продюсер і сценарист цього гостросюжетного фільму. У головних ролях: Джеймс Мак-Евой, Аня Тейлор-Джой, відома за серіалом "Ферзевий гамбіт", і Бетті Баклі.

Це історія про Кевіна, який має психологічний розлад: у голові чоловіка живе понад 23 особистості. Через одну з них він викрадає трьох молодих дівчат і утримує їх у полоні.

"Спліт": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ребел-Ридж" (2024)

Кримінальний екшн-трилер зрежисував Джеремі Солньє. У фільмі знялися Аарон П'єр, Дон Джонсон, Анна-Софія Робб, Девід Денман, Еморі Коен та інші.

Террі Річмонд приїжджає до Шелбі-Спрінгс, щоб внести заставу за свого двоюрідного брата. Та раптом правоохоронці конфіскують усі заощадження чоловіка, тож тепер він повинен зустрітися з місцевим начальником поліції Сенді Бернном і його бойовими офіцерами.

Несподіваним союзником Террі стає судовий клерк Саммер Макбрайд. Вони вплутуються у змову. Річмонд змушений звернутися до свого минулого, щоб врятувати громаду від влади департаменту, встановити справедливість для родини й захистити Макбрайда.

"Ребел-Ридж": дивіться онлайн трейлер фільму