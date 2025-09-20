Турецькі серіали вже давно підкорюють світ не лише сюжетами, а й неймовірною естетикою, яка вдало доповнює історію і "затягує".

Кіно 24 зібрав добірку цікавих серіалів від перевіреної класики до популярних серіалів останніх років. Тут кохання, історія, інтриги чи кримінал – обирай те, що до душі.

Вас також може зацікавити Що подивитися ввечері: три захопливі фільми на Netflix

"Величне століття. Роксолана"

Цей серіал переносить у часи султана Сулеймана та його дружини Хюррем, яку ми знаємо як Роксолану. Це історія про боротьбу за владу, життя в гаремі та про жінку, якій вдалося змінити долю імперії. У кожній серії – розкішні костюми, атмосферою палацу й події, що не дають відірватися від екрана.

"Величне століття. Роксолана": дивіться трейлер онлайн

"Вирок"

Для Ільгаза закон завжди був головним дороговказом. Але коли у злочині підозрюють його брата, йому доводиться вирішувати: карати чи захищати. Поруч опиняється Джейлін – адвокатка, яка живе за власними правилами. Спершу вони не ладнали, але тепер змушені співпрацювати. На цьому шляху Ільгаз та Джейлін стикаються з інтригами, таємницями й небезпечними виборами, де правда може коштувати надто дорого.

Кадри з серіалу "Вирок": дивіться відео онлайн

"Нескінченне кохання"

Історія Кемаля та Ніхан – це драма про кохання, яке кидає виклик різниці в достатку. Він із простої сім'ї, вона – донька багатіїв. Випадкова зустріч переростає у справжнє почуття, але на шляху – інтриги, зрада й роки розлуки. Чи зможе їхня любов вистояти всі випробування?

"Нескінченне кохання": дивіться відео онлайн

"Сім'я"

Аслан – лідер кримінального клану, вихований у жорстких традиціях, Девін – психотерапевтка з родини, де панують хаос і біль. Вони зустрічаються, щоб спробувати зруйнувати минуле й побудувати нове майбутнє. Цей драматичний серіал досліджує тему токсичних стосунків і складних рішень між коханням та обов'язком.

Постер до серіалу "Сім'я" / Фото з відкритих джерел