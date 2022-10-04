Зрадила Україну: українська акторка з п’єси "За двома зайцями" підтримала анексію Херсону

Українська акторка Ружена Рубльова, яка грала у п’єсах "За двома зайцями", "Лісова пісня", "Енеїда" перейшла на бік окупантів. Вона не лише стала директоркою двох навчальних закладів в окупованому Херсоні, а й виступила на "святкуваннях" щодо анексії Херсонської області.

У серпні 2022 року "народна артистка України" перейшла на бік окупантів, погодившись очолити дві музичні школи в окупованому Херсоні. Про зраду розповіла чинна голова управління культури Херсонської міської ради Світлана Думинська.

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Вона зазначила, що Рубльова – "тепер колаборантка, яку поки що не позбавили звання Народна артистка України (яке отримала у 2021 році, – 24 канал), ще збирається і дітей міста навчатиме, як зраджувати Батьківщину. Ганьба неймовірна!".

Рубльова підтримала анексію Херсону на "урочистостях"

Телеграм-канал "База зрадників Херсону" повідомив про те, що Ружена Рубльова виступила на концерті в підтримку рашизму, який присвячений анексії українських областей.

Ружена Рубльова / Фото з російських ЗМІ

Втім, поки Росія вигадує фейкові шоу із "приєднання" українських території, – ЗСУ деокуповують наші землі. Зокрема у новозвільнених Архангелівці та у Миролюбівці ще працюють ЗСУ, триває розмінування, а зачистка від ворога вже майже закінчилася.

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Що відомо про Ружену Рубльова

"Українська" актриса театру, музична педагогиня, членкиня Національної спілки театральних діячів України. З 1986 року викладала музику у Херсонському музичному училищі. У 2009 році стала Заслуженою артисткою, а у 2021 – Народною.

Від 2022 року – колаборантка і зрадниця України, погодившись співпрацювати з російськими окупантами.

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