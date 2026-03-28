Змінились до невпізнання: як зараз виглядають українські актори, які прославились у дитинстві
Чимало українських знаменитостей прославилися ще у дитинстві. Хтось продовжив розвивати свою кар'єру, а хтось перестав вести публічне життя.
24 Канал розповість про українських акторів, які грали дітей у серіалах. Як вони виглядають зараз – дивіться у матеріалі.
Як зараз виглядають актори, які грали у серіалах дітей?
Костянтин Чорнокрилюк
Костянтин Чорнокрилюк – найбільш відомий за роллю Микити – брата Жені Ковальової у серіалі "Свати". Актор знявся у 5 та 6 сезонах. Хлопцю вже 22 роки, наразі він проживає за кордоном.
Аліса Лукшина
У 9-річному віці Аліса Лукшина отримала головну роль у популярному серіалі "Тільки кохання", після чого стала активно розвивати свою акторську кар'єру. 27-річна дівчина зараз проживає у Токіо (Японія) та веде блог в інстаграмі, який налічує понад 60 тисяч підписників, щоправда, російською мовою.
Анна Трінчер
Зараз Анна Трінчер – відома українська співачка. Чи не найбільша популярність прийшла до неї після серіалу "Школа". Акторка зіграла одну з головних ролей, її героїню звати Ната.
Трінчер активно гастролює Україною та готується до першого концерту у київському Палаці спорту, який відбудеться 20 листопада 2026 року.
Які ще актори прославились у дитинстві?
Софія Стеценко – Євгенія Ковальова у "Сватах" (3 та 4 сезони).
Анна Поліщук – Вікторія Ковальова у "Сватах" (5 – 7 сезони).
Єфросинія Мельник – знялась у серіалах "Якщо кохаєш – скажи", "Я – Надія", "Коло омани та інших".
Євгеній Лебедин – переможець шоу "Маленькі гіганти".