Изменились до неузнаваемости: как сейчас выглядят украинские актеры, которые прославились в детстве

Многие украинские знаменитости прославились еще в детстве. Кто-то продолжил развивать свою карьеру, а кто-то перестал вести публичную жизнь.

24 Канал расскажет об украинских актерах, которые играли детей в сериалах. Как они выглядят сейчас – смотрите в материале.

Как сейчас выглядят актеры, которые играли в сериалах детей?

Константин Чернокрылюк

Константин Чернокрылюк – наиболее известен по роли Никиты – брата Жени Ковалевой в сериале "Сваты". Актер снялся в 5 и 6 сезонах. Парню уже 22 года, сейчас он проживает за границей.

Константин Чернокрылюк в сериале "Сваты" и сейчас / Коллаж 24 канала

Алиса Лукшина

В 9-летнем возрасте Алиса Лукшина получила главную роль в популярном сериале "Только любовь", после чего стала активно развивать свою актерскую карьеру. 27-летняя девушка сейчас проживает в Токио (Япония) и ведет блог в инстаграме, который насчитывает более 60 тысяч подписчиков, правда, на русском языке.

Как изменилась Алиса Лукшина / Коллаж 24 Канала

Анна Тринчер

Сейчас Анна Тринчер – известная украинская певица. Едва ли не самая большая популярность пришла к ней после сериала "Школа". Актриса сыграла одну из главных ролей, ее героиню зовут Ната.

Тринчер активно гастролирует по Украине и готовится к первому концерту в киевском Дворце спорта, который состоится 20 ноября 2026 года.

Анна Тринчер в сериале "Школа" и сейчас / Коллаж 24 Канала

