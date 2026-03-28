Изменились до неузнаваемости: как сейчас выглядят украинские актеры, которые прославились в детстве
- Константин Чернокрылюк, известный по роли в "Сватах", сейчас проживает за границей.
- Анна Тринчер, после успеха в сериале "Школа", стала популярной певицей.
Многие украинские знаменитости прославились еще в детстве. Кто-то продолжил развивать свою карьеру, а кто-то перестал вести публичную жизнь.
24 Канал расскажет об украинских актерах, которые играли детей в сериалах. Как они выглядят сейчас – смотрите в материале.
Как сейчас выглядят актеры, которые играли в сериалах детей?
Константин Чернокрылюк
Константин Чернокрылюк – наиболее известен по роли Никиты – брата Жени Ковалевой в сериале "Сваты". Актер снялся в 5 и 6 сезонах. Парню уже 22 года, сейчас он проживает за границей.
Алиса Лукшина
В 9-летнем возрасте Алиса Лукшина получила главную роль в популярном сериале "Только любовь", после чего стала активно развивать свою актерскую карьеру. 27-летняя девушка сейчас проживает в Токио (Япония) и ведет блог в инстаграме, который насчитывает более 60 тысяч подписчиков, правда, на русском языке.
Анна Тринчер
Сейчас Анна Тринчер – известная украинская певица. Едва ли не самая большая популярность пришла к ней после сериала "Школа". Актриса сыграла одну из главных ролей, ее героиню зовут Ната.
Тринчер активно гастролирует по Украине и готовится к первому концерту в киевском Дворце спорта, который состоится 20 ноября 2026 года.
Какие еще актеры прославились в детстве?
София Стеценко – Евгения Ковалева в "Сватах" (3 и 4 сезоны).
Анна Полищук – Виктория Ковалева в "Сватах" (5 – 7 сезоны).
Ефросинья Мельник – снялась в сериалах "Если любишь – скажи", "Я – Надежда", "Круг обмана и других".
Евгений Лебедин – победитель шоу "Маленькие гиганты".