3 українські акторки, які жодного разу не були у шлюбі

Деякі українські акторки жодного разу не були у шлюбі. Серед них: Ксенія Мішина, Анастасія Пустовіт і Клавдія Дрозд.

Що відомо про особисте життя зірок – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Де зараз і як змінились актори, які зіграли двійнят у "Сватах"

Які українські акторки жодного разу не були у шлюбі?

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина має сина Платона від чоловіка, якого зустріла у 20-річному віці, проте вони не перебували в офіційному шлюбі. Коли акторка завагітніла, він почав проявляти до неї тиск і маніпуляцію.

Згодом зірка серіалу "Кріпосна" вирішила розійтися з чоловіком, і він зник. Однак уже через 5 років прийшов у Молодий театр, де тоді працювала Мішина, і спустив її зі сходів.

Ксенія Мішина та її син Платон / Фото з інстаграму акторки

Анастасія Пустовіт

Зірка нового популярного серіалу "Тиха Нава" практично не ділиться подробицями особистого життя. Проте у 2024 році в інтерв'ю журналу Viva Анастасія Пустовіт розповідала, що зустрічається з військовим. З перших днів війни хлопець пішов добровольцем на фронт і на той момент служив на Запорізькому напрямку.

Запоріжжя для нас – місто зустрічей. Як тільки у мене випадають вихідні, а в нього – можливість вирватись на кілька днів на перепочинок, одразу їду до нього. Так живемо вже три роки,

– зізнавалась акторка.

Чи оформили закохані свої стосунки офіційно – невідомо.

Анастасія Пустовіт / Фото з інстаграму акторки

Клавдія Дрозд

Клавдія Дрозд, яка зіграла головну роль у серіалі "Реванш", також приховує особисте життя. У 2024 році вона розповідала, що перебуває у стосунках, проте зазначала, що коханий – не публічна людина.

Він не любить, коли я про нього розповідаю. Коли захоче, тоді й поговоримо про це,

– говорила акторка.

Клавдія Дрозд / Фото з інстаграму акторки