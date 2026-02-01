3 українські акторки, які жодного разу не були у шлюбі
- Ксенія Мішина має сина від чоловіка, з яким не була в офіційному шлюбі, і згодом вони розійшлися.
- Анастасія Пустовіт і Клавдія Дрозд розповідали, що перебувають у стосунках, але мало діляться подробицями особистого життя.
Деякі українські акторки жодного разу не були у шлюбі. Серед них: Ксенія Мішина, Анастасія Пустовіт і Клавдія Дрозд.
Що відомо про особисте життя зірок – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Які українські акторки жодного разу не були у шлюбі?
Ксенія Мішина
Ксенія Мішина має сина Платона від чоловіка, якого зустріла у 20-річному віці, проте вони не перебували в офіційному шлюбі. Коли акторка завагітніла, він почав проявляти до неї тиск і маніпуляцію.
Згодом зірка серіалу "Кріпосна" вирішила розійтися з чоловіком, і він зник. Однак уже через 5 років прийшов у Молодий театр, де тоді працювала Мішина, і спустив її зі сходів.
Анастасія Пустовіт
Зірка нового популярного серіалу "Тиха Нава" практично не ділиться подробицями особистого життя. Проте у 2024 році в інтерв'ю журналу Viva Анастасія Пустовіт розповідала, що зустрічається з військовим. З перших днів війни хлопець пішов добровольцем на фронт і на той момент служив на Запорізькому напрямку.
Запоріжжя для нас – місто зустрічей. Як тільки у мене випадають вихідні, а в нього – можливість вирватись на кілька днів на перепочинок, одразу їду до нього. Так живемо вже три роки,
– зізнавалась акторка.
Чи оформили закохані свої стосунки офіційно – невідомо.
Клавдія Дрозд
Клавдія Дрозд, яка зіграла головну роль у серіалі "Реванш", також приховує особисте життя. У 2024 році вона розповідала, що перебуває у стосунках, проте зазначала, що коханий – не публічна людина.
Він не любить, коли я про нього розповідаю. Коли захоче, тоді й поговоримо про це,
– говорила акторка.