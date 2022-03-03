Українські актори та студенти КНУТКіТ імені Карпенка-Карого створили телеграм-канал "Павлуша і Ява" із казками для сімей з дітьми, які вимушені перебувати в укриттях в час російсько-української війни.

Телеграм "Павлуша і Ява" створили 28 лютого, повідомляє 24 канал. Там можна слухати казки, завантажувати їх та включати офлайн.

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Українські актори записали аудіоказки для діток, що перебувають в укриттях

Канал створили спеціально для сімей, які перебувають у бомбосховищах і не мають доступу до інтернету. У телеграмі вже є кілька десятків казом, їх автори завантажують щодня.

Якщо хоч одна дитина під час артобстрілу зможе замість звуків війни слухати в навушниках українську казку, це вже добре,

– сказали автори телеграм-каналу.

Як повідомили розробники каналу, у бомбосховищах інтернет переважно жахливий і заряд на телефоні треба берегти, тож ані мультики, ані мобільні ігри для дітей – не варіант, а відвертати їхню увагу треба. "Не завжди в дорослих є можливість читати вголос або гратися з малечею в бункері, тож якщо ці казки допоможуть хоч на пів години, це вже добре", – сказали вони.

За словами авторів, у телеграмі зручно завантажити аудіодоріжку, бо розмір файлу малий. Ще перевагою є те, що слухати можна із заблокованим екраном, тому батарея "не вмиратиме".

Українські актори театру та кіно, які читають казки:

Петро Ніньовський;

Тетяна Лозіна;

Юрій Кулініч;

Юлія Гольонко;

Вікторія Левченко та інші.

Варто зазначити, що, окрім казок, на каналі можна послухати й колискові: "Котику-воркотику", "Ой люлі, люлі налетіли гулі", "Сонко-Дрімко" та інші.

Ранок, маленькі українці! Хоча ні, маленьких українців немає, ви всі Великі та Сильні! Сподіваюсь, ви змогли хоч трохи поспати сьогодні та вам наснився день, коли ми переможемо. Це буде зовсім скоро! А поки – слухайте нові казочки та будьте мені здорові!,

– звертаються до діток автори телеграм-каналу "Павлуша і Ява".

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