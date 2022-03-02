Нікіта Лиськов закликав своїх друзів намалювати короткий мультфільм до 10 секунд, як би могла виглядати смерть Путіна. Потім автор хоче демонструвати творіння аніматорів на фестивалях.

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За словами Лиськова, мультфільми можна надсилати на пошту putlersdeathanimation@gmail.com без звукової доріжки.

Цікаво, що до флешмобу доєднався культовий естонський художник, кінорежисер і сценарист Прійт Пярн, фільми якого відрізняються схильністю до гротеску і чорного гумору.



Скриншот анімації Прійта Пярна / Фото з телеграму "АнімаціЯ"

А ось як показав смерть Путіна 14 річний хлопчик з Німеччини.



Скриншот анімації 14-річного хлопчика з Німеччини / Фото з телеграму "АнімаціЯ"

Більше анімацій ви можете переглянути в телеграмі українського аніматора Нікіти Лиськова.

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