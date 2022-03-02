Никита Лысков призвал своих друзей нарисовать короткий мультфильм к 10 секундам, как бы могла выглядеть смерть Путина. Затем автор хочет демонстрировать творения аниматоров на фестивалях.

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По словам Лыскова, мультфильмы можно отправлять на почту putlersdeathanimation@gmail.com без звуковой дорожки.

Интересно, что к флешмобу присоединился культовый эстонский художник, кинорежиссер и сценарист Прийт Пярн , фильмы которого отличаются склонностью к гротеску и черному юмору.



Скриншот анимации Прийта Пярна / Фото с телеграмма "АнимациЯ"

А вот как показал смерть Путина 14-летний мальчик из Германии .



Скриншот анимации 14-летнего мальчика из Германии / Фото с телеграммы "Анимация"

Больше анимаций вы можете посмотреть в телеграмме украинского аниматора Никиты Лыскова.