5 українських акторів, які служать від початку повномасштабної війни

24 лютого 2022 року – це дата, яка перевернула життя мільйонів українців. Багато чоловіків та жінок залишили свої сім'ї й стали на захист країни. До лав ЗСУ долучились й українські знаменитості.

Сьогодні 24 Канал розповість про декількох відомих акторів, які без вагань взяли до рук зброю з початком повномасштабної війни й досі продовжують служити у війську.

Зверніть увагу Ці акторські пари з українських серіалів стали улюбленими серед публіки

Олексій Тритенко

На початку великої війни актор вступив до війська, а сьогодні має звання молодшого сержанта у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Він обіймає посаду стрільця в роті управління безпілотними авіаційними комплексами.

Олексій Тритенко / Фото з інстаграму актора

Учора, 20 квітня, стало відомо, що Олексій отримав почесну нагороду. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив його нагрудним знаком "Золотий Хрест" за службу українському народові.

Володимир Кравчук

Актор фільму "Ти – космос" після початку великої війни в Україні став на захист своєї країни й почав служити у лавах Збройних сил.

Спочатку Володимир служив у теробороні, півтора року був кулеметником 87-го батальйону 106-ї окремої бригади ТРО, а згодом став військовим кореспондентом на каналі Армія ТВ. Тож зараз він поєднує військову службу та роботу в театрі.

Володимир Кравчук / Фото з інстаграму

Володимир Ращук

На початку повномасштабної війни актор доєднався до легіону "Свобода". Він став офіцером секції S3 3-го батальйону "Свобода" Бригади наступу Національної Гвардії України "Рубіж". Актор обороняв Київщину, Донеччину, де став командиром батальйону. Згодом отримав звання ветерана війни.

Володимир Ращук / Фото з інстаграму

Максим Девізоров

Актор долучився до війська після початку великої війни в Україні. Його позивний – "Кіндер". Впродовж двох з половиною роки Девізоров прослужив на Донецькому та Харківському напрямках. Зараз же актор служить не на лінії фронту, а у відділі комунікацій командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Максим Девізоров / Фото з інстаграму

Також він став співзасновником Театру ветеранів – це проєкт, який поєднує у собі мистецтво та досвід ветеранів війни.

Гарік Бірча

Спершу зірка "Вітальки" приєднався до лав ТРО у Києві, а згодом вступив до Збройних Сил України. За рік служби Гарік отримав підвищення й став головним сержантом.

Гарік Бірча / Фото з інстаграму

Актор розповідав, що спершу була створена спеціальна рота, яка виконувала завдання по захисту Київської області, а потім на її базі створили окремий спеціальний батальйон, де військовий став командиром взводу забезпечення. Так і відбулось підвищення у званні.

У січні 2025 року актор розповів, що він служить у 210-му окремому штурмовому полку, бійці якого беруть активну участь у бойових діях.