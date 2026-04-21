5 украинских актеров, которые служат с начала полномасштабной войны

24 февраля 2022 года – это дата, которая перевернула жизнь миллионов украинцев. Многие мужчины и женщины оставили свои семьи и стали на защиту страны. В ряды ВСУ присоединились и украинские знаменитости.

Сегодня 24 Канал расскажет о нескольких известных актерах, которые без колебаний взяли в руки оружие с началом полномасштабной войны и до сих пор продолжают служить в армии.

Алексей Тритенко

В начале большой войны актер вступил в армию, а сегодня имеет звание младшего сержанта в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Он занимает должность стрелка в роте управления беспилотными авиационными комплексами.

Алексей Тритенко / Фото из инстаграма актера

Вчера, 20 апреля, стало известно, что Алексей получил почетную награду. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил его нагрудным знаком "Золотой Крест" за службу украинскому народу.

Владимир Кравчук

Актер фильма "Ты – космос" после начала большой войны в Украине стал на защиту своей страны и начал служить в рядах Вооруженных сил.

Сначала Владимир служил в теробороне, полтора года был пулеметчиком 87-го батальона 106-й отдельной бригады ТРО, а затем стал военным корреспондентом на канале Армия ТВ. Поэтому сейчас он совмещает военную службу и работу в театре.

Владимир Кравчук / Фото из инстаграма

Владимир Ращук

В начале полномасштабной войны актер присоединился к легиону "Свобода". Он стал офицером секции S3 3-го батальона "Свобода" Бригады наступления Национальной Гвардии Украины "Рубеж". Актер оборонял Киевскую область, Донецкую, где стал командиром батальона. Впоследствии получил звание ветерана войны.

Владимир Ращук / Фото из инстаграма

Максим Девизоров

Актер присоединился к армии после начала большой войны в Украине. Его позывной – "Киндер". В течение двух с половиной лет Девизоров прослужил на Донецком и Харьковском направлениях. Сейчас же актер служит не на линии фронта, а в отделе коммуникаций командования Сил территориальной обороны ВСУ.

Максим Девизоров / Фото из инстаграма

Также он стал соучредителем Театра ветеранов – это проект, который сочетает в себе искусство и опыт ветеранов войны.

Гарик Бирча

Сначала звезда "Витальки" присоединился в ряды ТРО в Киеве, а затем вступил в Вооруженные Силы Украины. За год службы Гарик получил повышение и стал главным сержантом.

Гарик Бирча / Фото из инстаграма

Актер рассказывал, что сначала была создана специальная рота, которая выполняла задачи по защите Киевской области, а затем на ее базе создали отдельный специальный батальон, где военный стал командиром взвода обеспечения. Так и произошло повышение в звании.

В январе 2025 года актер рассказал, что он служит в 210-м отдельном штурмовом полку, бойцы которого принимают активное участие в боевых действиях.