На самом деле таких актерских пар есть много, однако 24 Канал расскажет лишь о некоторых из них.

Тарас Цимбалюк и Антонина Хижняк ("Поймать Кайдаша")

Несмотря на то, что звездные коллеги в реальной жизни не часто общаются, однако их тандем в упомянутом сериале стал очень популярным.

Она – характерная Мотря, которая всегда хочет, чтобы было по ее, а он – Карпо, который любил свою женщину, однако ему не хватало характера, чтобы противостоять ее выходкам. Сегодня даже трудно представить, чтобы кто-то другой был на их месте.

"Поймать Кайдаша" / Кадр из сериала

Полина Василиса и Сергей Стрельников ("Белла Вита")

Актриса получила одну из главных ролей в этом популярном сериале, который вышел в свет относительно недавно. Ее героиня – 25-летняя Вита, талантливая дизайнер свадебных платьев. Она принципиальная, резкая и категоричная, готова на все ради собственного дела и людей, которых любит.

Сергей давно стал любимцем украинской публики. В сериале он сыграл резкого бизнесмена по прозвищу Сикорский, которого интересуют только достижения и контракты с богатыми инвесторами. Он готов на все, чтобы его бизнес процветал.

Характеры актеров в кадре настолько хорошо соединились, что совсем не удивительно, что был такой ажиотаж.

"Белла Вита" / Кадр из сериала

Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая ("Папик")

Комедийный сериал собрал вокруг себя миллионную публику. По сюжету, бывший актер, который имел большую популярность в молодости, скучает по своему признанию, узнаваемостью и вниманием от фанаток. Поэтому, чтобы разбавить будни пенсионера, решает пойти в новую стильную парикмахерскую и изменить стрижку. После посещения барбершопа пожилой мужчина отправляется в ночной клуб, где перебирает с алкоголем и знакомится с молодой девушкой, которая принимает его за успешного миллионера.

Станислав – профессиональный и харизматичный актер, которого можно назвать мастером перевоплощений. А Дарья точно не отстает от опытного коллеги. В сериале они очень хорошо воплотили свои роли, а их дуэт стал едва ли не лучшим.

"Папик" / Кадр из сериала

Таисия Щурук и Максим Самчик ("Одна семья")

Этот сериал также был очень популярным среди зрителей. Вообще здесь еще стоит упомянуть и об актере Андрее Исаенко, ведь сюжет состоит из любовного треугольника. Все трое идеально отыграли свои роли, а их тандем прожил истории героев на "собственной шкуре".

"Одна семья" / Кадр из сериала

