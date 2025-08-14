Не "Раша гудбай": 3 круті українські фільми, які є прикладом якісного кіно
- "Будинок "Слово". Нескінчений роман" – фільм про українських письменників, прем'єра якого відбулася 9 травня 2024 року, відзначається сильним та болючим сюжетом.
- "Довбуш" – історична стрічка Олеся Саніна про Олексу Довбуша, яка вийшла 19 листопада 2023 року та демонструє гуцульську культуру і боротьбу українського народу.
- "Щедрик" – історична драма Олесі Моргунець про життя трьох родин під час війни, прем'єра якої відбулася 15 січня 2022 року, зроблена з любов'ю до історії та людей.
27 березня 2025 року відбулася прем'єра українського фільму "Раша гудбай", який викликав чимало критики ще до свого виходу. Багато хто вважає цю стрічку прикладом неякісного українського кіно.
Є і ті, хто думає, що цей фільм варто спочатку подивитися, а лише потім робити висновки. З усім тим, в українському кінематографі є чимало стрічок, які полюбилися усім глядачам. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо про ці фільми.
Дивіться також Він був родом з України: у 2 сезоні серіалу "Венздей" звучить музика Сергія Прокоф'єва
Які українські фільми є прикладом якісного кіно?
"Будинок "Слово". Нескінчений роман"
Це український повнометражний фільм Тараса Томенка про українських письменників, яких зібрали під одним дахом та змусили їх працювати в ім'я системи. Прем'єра стрічки відбулася 9 травня 2024 року, а вже сьогодні є однією із найрейтинговіших українських фільмів.
Глядачі відзначають, що сюжет дуже сильний та болючий і навіть заслуговує на те, аби зробити з нього цілий серіал. Українці пишуть, що цю стрічку має побачити кожен, оскільки після перегляду кожен виходить зі сльозами на очах.
"Будинок "Слово". Нескінчений роман": дивіться онлайн трейлер фільму
До речі, у 2 сезоні серіалу "Венздей" звучить музика Сергія Прокоф'єва. Дізнайтесь подробиці – за посиланням.
"Довбуш"
Ще один український фільм, який точно заслуговує на перегляд, це історична стрічка Олеся Саніна "Довбуш". В основі сюжету лежить життя одного із найвідоміших опришків у Карпатах – Олекси Довбуша.
Це один із найдорожчих українських фільмів, щоправда, він виправдовує свою суму. Прем'єра відбулася 19 листопада 2023 року.
"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму
У стрічці зіграли одні із найхаризматичніших українських акторів. Це Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар'я Плахтій та інші. Глядачі зазначають, що ця стрічка є великим здобутком нашого кінематографа, оскільки в ній ми можемо побачити неперевершений діалект, гуцульську музику, красиві пейзажі та боротьбу українського народу.
"Щедрик"
Ще одна успішна українська історична драма – це "Щедрик". Режисерка Олеся Моргунець створила історію про життя трьох родин різних національностей, які відчувають на собі спільне лихо – війну.
"Щедрик": дивіться онлайн трейлер фільму
За словами глядачів, це кіно, яке зроблене з любов'ю, повагою до історії та людей. Прем'єра відбулася 15 січня 2022 року.