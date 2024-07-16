4 українські фільми, які цинічно вкрали росіяни

Впродовж багатьох років історія російських крадіжок триває. Вони крадуть території, історію, культуру і привласнюють собі. Українське кіно також не залишається осторонь цього явища.

Росіяни активно показують українські фільми на піратських сайтах, що є серйозною проблемою для української кіноіндустрії. У матеріалі Кіно 24 дізнайтесь, які фільми нашого виробництва поцупила Росія.

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"Тіні забутих предків"

Фільм "Тіні забутих предків" українського режисера Сергія Параджанова був включений до програми Фестивалю російського кіно у Франції, що викликало шквал обурення. Росіяни вкотре намагаються видати українську культурну спадщину за свою власність. Щоб уникнути підозр у крадіжці, вони перейменували картину Параджанова на "Вогненні коні".

"Тіні забутих предків": дивіться онлайн трейлер фільму

Посольство України в Парижі відреагувало на цей випадок, звернувшись до місцевої влади.

"Мавка. Лісова пісня"

Росіяни вкрали й український мультфільм "Мавка. Лісова пісня". У 2023 році вони анонсували показ "Брати Супер-Маріо в кіно". Продаючи квитки на цю стрічку, вони включили його до переліку послуг, назвавши це "досеансним обслуговуванням". Під цим "обслуговуванням" фактично мався на увазі показ "Мавка. Лісова пісня". Це ще один приклад того, як росіяни намагаються привласнити українські культурні надбання.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Памфір"

Ще одним із фільмів, які вкрали росіяни, є стрічка "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Режисер розповів, що росіяни переклали його фільм на російську мову, але абсолютно не зрозуміли його суті та сенсу. Внаслідок цього зміст картини повністю перекручений.

Сухолиткий-Собчук наголосив, що переклад не відтворює справжнього значення фільму, а перекручений зміст навіть елементарних речень спотворює оригінальну історію. Ця ситуація ще раз підкреслює культурну прірву між Україною і Росією, де остання не здатна зрозуміти й правильно передати українське мистецтво.

"Люксембург, Люксембург"

Росіяни нахабно вкрали й український фільм "Люксембург, Люксембург", але зганьбилися жахливим перекладом. У мережі почали ширитися піратські копії цієї стрічки з російським перекладом, який викликав неабияку реакцію, адже слухати його без сміху просто неможливо.

"Люксембург, Люксембург": дивіться онлайн трейлер фільму

Під час перекладу кінороботи росіяни не перевіряли правильність вимови чи перекладу тих, чи інших слів, тому переклад вражає своєю недолугістю. Багато глядачів відзначили, що російський переклад спотворив сенс багатьох сцен, що викликало хвилю насмішок і критики в інтернеті.