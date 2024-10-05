5 сучасних українських фільмів, які заборонені для перегляду в Росії

Українське кіно останніми роками викликає значне занепокоєння в Росії, особливо ті стрічки, які переосмислюють боротьбу українського народу за власну ідентичність, мову, культуру та можливість вибору. Ці фільми не лише відображають важливі історичні події, але й формують національну свідомість та підкреслюють незалежність України від впливу російської пропаганди.

Саме через цей вплив на свідомість глядачів, багато українських картин заборонено до показу в Росії, оскільки вони руйнують вигідні кремлівському режиму наративи У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, які фільми увійшли до списку.

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Сучасні українські фільми, які заборонені в Росії

Серед фільмів, які заборонені в Росії, опинилися саме ті українські стрічки, які відіграють важливу роль у формуванні та збереженні національної свідомості українців. Ці картини не лише відображають ключові моменти історії України, але й торкаються глибоких тем боротьби за незалежність, ідентичність, свободу та вибір. Вони демонструють реалії, які Росія намагається витіснити зі свідомості як своїх громадян, так і міжнародної спільноти.

Серед таких стрічок особливої уваги заслуговують кілька знакових фільмів:

"Майдан" (режисер Сергій Лозниця) – документальний фільм, що детально показує Революцію Гідності та боротьбу українців за свободу. Цей фільм є важливим свідченням подій 2013-2014 років, які заклали фундамент сучасної незалежної України. Він викликає тривогу в Росії через своє правдиве відображення народного протесту та відкидання проросійського курсу. У своєму фільмі Лозниця руйнує головний пропагандистський посил Кремля. У стрічці Революція Гідності – це не хитрий план Заходу, а вираз власної волі українців.

– документальний фільм, що детально показує Революцію Гідності та боротьбу українців за свободу. Цей фільм є важливим свідченням подій 2013-2014 років, які заклали фундамент сучасної незалежної України. Він викликає тривогу в Росії через своє правдиве відображення народного протесту та відкидання проросійського курсу. У своєму фільмі Лозниця руйнує головний пропагандистський посил Кремля. У стрічці Революція Гідності – це не хитрий план Заходу, а вираз власної волі українців. "Війна заради миру" (режисер Євген Титаренко) – це ще одна потужна документальна стрічка, яка висвітлює війну на сході України. Фільм розповідає про українських солдатів та їхню боротьбу за мир, змушуючи російську аудиторію побачити правду про конфлікт, який офіційна російська пропаганда намагається приховати. Міністерство культури Росії звернулося до Генеральної прокуратури з проханням заборонити показ цього фільму в країні.

– це ще одна потужна документальна стрічка, яка висвітлює війну на сході України. Фільм розповідає про українських солдатів та їхню боротьбу за мир, змушуючи російську аудиторію побачити правду про конфлікт, який офіційна російська пропаганда намагається приховати. Міністерство культури Росії звернулося до Генеральної прокуратури з проханням заборонити показ цього фільму в країні. "Хайтарма" (режисер Ахтем Сеітаблаєв) – історична драма про депортацію кримських татар у 1944 році. Ця картина підриває міфи російської пропаганди щодо анексії Криму, показуючи справжню трагедію кримськотатарського народу, яку Росія намагається витіснити з колективної пам'яті.

– історична драма про депортацію кримських татар у 1944 році. Ця картина підриває міфи російської пропаганди щодо анексії Криму, показуючи справжню трагедію кримськотатарського народу, яку Росія намагається витіснити з колективної пам'яті. "Донбас" (режисер Сергій Лозниця) – фільм, який показує життя на окупованих територіях України під російським контролем. Фільм оголює брехню, корупцію та насильство, що панують у цих регіонах, висміюючи лицемірство тих, хто підтримує російську агресію.

– фільм, який показує життя на окупованих територіях України під російським контролем. Фільм оголює брехню, корупцію та насильство, що панують у цих регіонах, висміюючи лицемірство тих, хто підтримує російську агресію. "Кіборги" (режисер Ахтем Сеітаблаєв) – художня стрічка про оборону Донецького аеропорту, яка стала символом героїзму українських військових. Фільм розповідає історію кіборгів – українських захисників, які протистояли російським силам, і це прямо кидає виклик наративам Кремля.

Ці фільми мають глибоке значення для української національної пам'яті та демонструють прагнення українців до свободи та незалежності. Саме тому вони так активно забороняються в Росії, адже показують правду, яка підриває імперські амбіції агресора.