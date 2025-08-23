Серіали про лікарів та медицину завжди були популярними серед глядачів – як в Україні, так і у всьому світі. Адже герої цих драм щоденно проходять крізь різні виклики, стикаються з проблемами і рятують життя своїх пацієнтів.

Один з найпопулярніших українських медичних серіалів – це "Жіночий лікар". Та якщо ви вже встигли його переглянути, зверніть увагу на інші подібні драми у добірці Кіно 24.

"Лікарка Ковальчук"

Оксана Ковальчук – успішна кардіохірургиня у приватній клініці. Коли її батько помирає через недбалість лікарів, вона вирішує реформувати лікарню.

Разом з друзями й колишнім чоловіком жінка береться за роботу, а до їхньої команди долучається і хірург Максим – перше кохання Оксани. Вона прагне справедливості та хоче створити лікарню, що допоможе врятувати сотні життів. Але її чекає чимало заздрісників та підступи супротивників.

"Шпиталь"

Під час повномасштабної війни у містечку на кордоні з Польщею розгортають польовий шпиталь, де збираються добровольці та фахівці з різних країн.

У всіх одна мета – рятувати тих, хто постраждав від війни. Щодня їм трапляються складні випадки, а серед пацієнтів – і захисники, і цивільні. Шпиталь стає місцем, де народжуються нові життя і навіть почуття.

"Материнський інстинкт"

Акушерка-гінекологиня Наталія Зарецька влаштовується на роботу у перинатальний центр. Кожен робочий день – це боротьба за життя немовлят і їхніх матерів.

Талант, принциповість та професіоналізм Наталії викликають у її колег як захоплення, так і заздрість та конфлікти. Черговим випробуванням для неї стає кохання, через яке головній героїні доведеться робити непростий вибір.

"Лікарка за покликанням"

Талановита лікарка-реаніматологиня Марина Боднар опиняється на межі розлучення зі своїм чоловіком і водночас колегою – хірургом Андрієм Бондарем. Раптом їй надходить заманлива пропозиція переїхати до Польщі й працювати там.

Але вже наступного ранку Марин прокидається від вибухів. Вона вирішує залишитися в рідній лікарні, що стає фортецею для дорослих і малих пацієнтів.

